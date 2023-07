Una nueva herramienta podría apoderarse del periodismo

Google sigue innovando y apostando todas sus cartas en la inteligencia artificial (IA) en cada una de las áreas laborales. En este caso, el periodismo es el siguiente campo al que la compañía quiere involucrarse y es que se encuentra creando el diseño de una herramienta que ayude a periodistas a informar y redactar sus noticias e historias con la ayuda de diferentes medios de comunicación tal cual anunció el gigante tecnológico el día de ayer.

Quien dio la primicia del proyecto fue el periódico estadounidense The New York Times que se encuentra trabajando junto a The Washington Post y The Wall Street Journal en las pruebas del nuevo producto.

En su reporte, el diario citó fuentes anónimas quienes aseguran que la herramienta conocida como “Genesis”, se encuentra en fase inicial de prueba, pero presenta un avance lo cual brinda preocupación a los ejecutivos que han logrado ver sus habilidades y lo consideran algo “inquietante”.

Una portavoz de Google expresó en un comunicado que "en asocio con medios de comunicación, especialmente los más pequeños, estamos en las primeras etapas de la exploración de ideas para potencialmente proveer herramientas de IA que ayuden a sus periodistas con su trabajo".

Añadió que, "sencillamente, estas herramientas no pretenden ni pueden reemplazar el papel esencial que tienen los periodistas a la hora de informar, crear y verificar sus historias".

La herramienta tendrá la habilidad de ofrecer opciones de titulares o diferentes estilos de redacción, funcionando como una especie de copiloto para reporteros y editores.

El nuevo producto de Google se genera tras una alianza entre OpenAI y The Associated Press (AP) y se le concedió al gigante tecnológico una licencia para hacer uso de los archivos de dicha agencia internacional de noticias desde 1985 para entrenar a la IA.

En un comunicado generado por ambas organizaciones afirmaron que “el arreglo prevé que OpenAI obtenga la licencia de parte del archivo de textos de AP, mientras que AP aprovechará la tecnología y la experiencia en productos de OpenAI”.

La ola de las IA ha causado gran inquietud entre creadores de contenido, como artistas, autores o periodistas, desde el año pasado con la aparición de ChatGPT y otras herramientas creadas por los expertos de la nueva tecnología, capaces de crear todo tipo de textos o imágenes a partir de una simple pregunta.

Esto ha generado demandas interpuestas contra las empresas implicadas, entre ellas OpenAI, ya que los profesionales las acusan de utilizar sus contenidos sin consentimiento ni remuneración para alimentar sus programas informáticos.