BAC obtiene Plata en Panamá y suma tres reconocimientos en los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas de Fintech Americas

BAC fue reconocido con tres Premios País en la 11.ª edición de los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas de Fintech Americas, destacando el premio Plata en Panamá, en la categoría Transformación Digital, por su iniciativa “Pymecash”, una solución que redefine el acceso al financiamiento digital para las pequeñas y medianas empresas.

La ceremonia de premiación se realizó el 24 de marzo de 2026 y distingue a las instituciones financieras que están liderando la transformación, la innovación y la inclusión financiera en las Américas. En esta edición, BAC fue galardonado con:

Plata en Panamá, en la categoría Transformación Digital, por el proyecto “Pymecash”.

Oro en Guatemala, en la categoría Inclusión Financiera, por el proyecto “Certificados 100% Digitales”.

Oro en Costa Rica, en la categoría Inclusión Financiera, por el proyecto “BAC Sin Límites”.

Los Premios País de Fintech Americas constituyen una competencia directa entre bancos de un mismo país, en la que se reconocen las iniciativas con mayor impacto. Este reconocimiento reafirma el liderazgo de BAC en el desarrollo de soluciones financieras innovadoras, con un enfoque centrado en las personas y en la generación de prosperidad en la región.

Pymecash: transformación digital para las pymes panameñas

El premio Plata en Panamá reconoce a “Pymecash”, una solución de extrafinanciamiento digital diseñada para micro, pequeñas y medianas empresas jurídicas, que facilita el acceso inmediato a financiamiento a través de un proceso simple, automatizado y completamente digital.

Pymecash ofrece montos preaprobados basados en el comportamiento financiero del cliente, disponibles directamente desde la aplicación de BAC, sin papeleo ni visitas físicas. Esta funcionalidad establece un nuevo estándar en la experiencia de financiamiento empresarial, al reducir fricciones, agilizar los tiempos de respuesta y apoyar el crecimiento de las empresas panameñas mediante herramientas digitales eficientes y accesibles.

Innovación regional con impacto tangible

Además del reconocimiento en Panamá, BAC obtuvo Oro en Guatemala por “Certificados 100% Digitales”, una solución que transformó la experiencia de apertura y gestión de certificados de depósito, permitiendo realizar de forma inmediata un proceso que antes tomaba entre 1.5 y 2 horas, a través de la aplicación de BAC y Banca en Línea.