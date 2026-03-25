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BAC obtiene Plata en Panamá y suma tres reconocimientos en los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas de Fintech Americas

Los Premios País de Fintech Americas constituyen una competencia directa entre bancos de un mismo país, en la que se reconocen las iniciativas con mayor impacto.
Los Premios País de Fintech Americas constituyen una competencia directa entre bancos de un mismo país, en la que se reconocen las iniciativas con mayor impacto. | Cedida
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Redacción La Estrella de Panamá
  • 25/03/2026 11:29
Estos premios destacan su liderazgo en transformación digital e inclusión financiera, reafirmando su compromiso con el desarrollo de soluciones financieras centradas en las personas y la prosperidad regional.

BAC fue reconocido con tres Premios País en la 11.ª edición de los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas de Fintech Americas, destacando el premio Plata en Panamá, en la categoría Transformación Digital, por su iniciativa “Pymecash”, una solución que redefine el acceso al financiamiento digital para las pequeñas y medianas empresas.

La ceremonia de premiación se realizó el 24 de marzo de 2026 y distingue a las instituciones financieras que están liderando la transformación, la innovación y la inclusión financiera en las Américas. En esta edición, BAC fue galardonado con:

Plata en Panamá, en la categoría Transformación Digital, por el proyecto “Pymecash”.

Oro en Guatemala, en la categoría Inclusión Financiera, por el proyecto “Certificados 100% Digitales”.

Oro en Costa Rica, en la categoría Inclusión Financiera, por el proyecto “BAC Sin Límites”.

Los Premios País de Fintech Americas constituyen una competencia directa entre bancos de un mismo país, en la que se reconocen las iniciativas con mayor impacto. Este reconocimiento reafirma el liderazgo de BAC en el desarrollo de soluciones financieras innovadoras, con un enfoque centrado en las personas y en la generación de prosperidad en la región.

Pymecash: transformación digital para las pymes panameñas

El premio Plata en Panamá reconoce a “Pymecash”, una solución de extrafinanciamiento digital diseñada para micro, pequeñas y medianas empresas jurídicas, que facilita el acceso inmediato a financiamiento a través de un proceso simple, automatizado y completamente digital.

Pymecash ofrece montos preaprobados basados en el comportamiento financiero del cliente, disponibles directamente desde la aplicación de BAC, sin papeleo ni visitas físicas. Esta funcionalidad establece un nuevo estándar en la experiencia de financiamiento empresarial, al reducir fricciones, agilizar los tiempos de respuesta y apoyar el crecimiento de las empresas panameñas mediante herramientas digitales eficientes y accesibles.

Innovación regional con impacto tangible

Además del reconocimiento en Panamá, BAC obtuvo Oro en Guatemala por “Certificados 100% Digitales”, una solución que transformó la experiencia de apertura y gestión de certificados de depósito, permitiendo realizar de forma inmediata un proceso que antes tomaba entre 1.5 y 2 horas, a través de la aplicación de BAC y Banca en Línea.

Los proyectos de BAC fueron evaluados mediante la rúbrica VERITAS de Fintech Americas, que analiza siete atributos.
Los proyectos de BAC fueron evaluados mediante la rúbrica VERITAS de Fintech Americas, que analiza siete atributos. | Cedida

En Costa Rica, BAC fue galardonado con Oro en Inclusión Financiera por “BAC Sin Límites”, una solución pionera en Centroamérica que elimina por completo el costo de conectividad para acceder a los canales digitales del banco, permitiendo a cualquier persona ingresar a la aplicación de BAC, Banca en Línea y al sitio web oficial sin consumir datos móviles ni saldo.

Un reconocimiento a la transformación financiera en las Américas

Con más de una década de trayectoria, los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas reconocen a las instituciones financieras y “fintech” que se atreven a desafiar el “status quo”, repensar modelos tradicionales y construir el futuro de los servicios financieros en la región.

Los proyectos de BAC fueron evaluados mediante la rúbrica VERITAS de Fintech Americas, que analiza siete atributos clave: Viabilidad, Empatía, Rigor, Ingenio, Tracción, Economía Alcanzable e Impacto Sostenible, asegurando que los reconocimientos se otorguen a iniciativas con resultados concretos y alto impacto positivo.

Estos premios reflejan el compromiso de BAC con la innovación responsable, la transformación digital y la inclusión financiera, y consolidan su posición como un actor clave en la evolución del sistema financiero en Panamá y en las Américas.

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