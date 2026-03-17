BAC refuerza su compromiso con las pyme de América Central a través de Pyme Positiva

BAC continúa reconociendo el impacto que generan las micro,pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Central a través del evento Pyme Positiva, una iniciativa que busca visibilizar a los emprendimientos que,desde sus comunidades, impulsan el desarrollo económico, social y ambiental dela región.

Por cuarto año consecutivo, BAC reconoció la trayectoria de una pyme destacada en cada uno de los países donde opera, mediante el Reconocimiento PymePositiva.

Las empresas reconocidas se han desarrollado con el respaldo de BAC y se distinguen por promover valores económicos, sociales y ambientales,generando un impacto positivo y sostenible en sus comunidades.

“Hoy BAC acompaña a más de 270 mil micro, pequeñas y medianas empresas en toda la región, y los resultados del crecimiento del segmento reflejan la confianza de las pymes en un modelo de apoyo cercano, personalizado y enfocado en generar prosperidad compartida”, señaló Jaime Compte, Vicepresidente Corporativo Senior de Banca Personas & Medios de Pago de BAC Shared Services, al destacar el alcance y la solidez del ecosistema pyme impulsado por la organización.