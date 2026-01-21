Cáncer de pulmón: una de las enfermedades más agresivas y letales a nivel global

Martín tenía 58 años cuando comenzó a notar que la tos no se iba. Pensó que era una gripe mal curada, luego el cansancio lo atribuyó al trabajo. Pasaron meses antes de consultar a un especialista. Cuando finalmente recibió el diagnóstico, el cáncer de pulmón ya estaba en una etapa avanzada. Su historia no es excepcional: es la realidad de miles de pacientes en Panamá y en el mundo.

El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más agresivas y letales a nivel global. Se origina en los pulmones y puede diseminarse rápidamente a ganglios linfáticos, huesos o cerebro. Su alta mortalidad se explica, en gran medida, porque la mayoría de los casos se diagnostica cuando la enfermedad ya ha avanzado.

Cada año se reportan 2.4 millones de nuevos casos y 1.8 millones de muertes, lo que representa el 18.7 % de todas las defunciones por cáncer. En Panamá, se registran aproximadamente 370 nuevos casos y más de 300 muertes anuales, lo que ubica al cáncer de pulmón como el cuarto con mayor mortalidad en el país.

El tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, responsable del 64 % de los casos y del 79 % de las muertes. A esto se suman la exposición al humo de segunda mano, la contaminación ambiental, el humo de leña y enfermedades respiratorias previas como la EPOC, que aumentan significativamente el riesgo.

Sus síntomas son tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, cansancio extremo o pérdida de peso, y suelen confundirse con afecciones respiratorias comunes. Como resultado, el 85 % de los casos se detecta en etapas avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más limitadas y el pronóstico es menos favorable.

El diagnóstico incluye exámenes físicos, pruebas de laboratorio, estudios por imágenes y tamizaje, herramientas que permiten identificar la enfermedad en fases tempranas y mejorar la supervivencia. Sin embargo, el acceso oportuno a estas pruebas sigue siendo un reto.

El manejo del cáncer de pulmón requiere políticas públicas sólidas que fortalezcan la prevención, reduzcan el consumo de tabaco y garanticen el acceso a tratamientos como cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y medicina de precisión.

En este campo, compañías como AstraZeneca han impulsado avances en terapias innovadoras y personalizadas, que permiten abordar la enfermedad según el tipo y estadio del tumor, mejorando las opciones de tratamiento y la calidad de vida de los pacientes.

Detectar a tiempo el cáncer de pulmón puede cambiar el curso de la enfermedad. La historia de Martín hace un recordatorio que escuchar al cuerpo y acudir a tiempo al médico no solo salva vidas, sino que reduce el impacto social y económico de una enfermedad que todavía avanza en silencio.