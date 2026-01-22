Las 5 claves del día en Panamá y el mundo - Lo que debes saber antes de dormir | 22 de enero

– Basura en San Miguelito. Salieron a la luz los detalles del plan que había diseñado la Alcaldía de San Miguelito para la recolección de desechos, en medio de cuestionamientos por la acumulación de basura en distintos sectores del distrito.

– Subcontraloría en disputa. Un total de 21 aspirantes figuran en la lista oficial para ocupar el cargo de Subcontralor General de la República, una posición clave para la fiscalización del gasto público.

– Deslinde por presunta mala praxis. Nicolás A. Solano negó cualquier vínculo con un médico aprehendido por un presunto caso de mala praxis, tras versiones que circularon en redes sociales.

– Nueva jefa diplomática en Venezuela. Estados Unidos designó a Laura Dogu como jefa de su misión diplomática en Venezuela, en un contexto de ajustes en la política exterior hacia Caracas.

– Vuelos al Mundial 2026, en suspenso. Panamá espera la respuesta de Canadá para autorizar vuelos directos a Toronto, de cara al Mundial 2026.

– Crisis en el ITSE. La gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado presentó su renuncia tras los cambios al estatuto de la institución.