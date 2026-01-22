Nicolás A. Solano se deslinda de médico aprehendido por presunto caso de mala praxis

El <b>Hospital Nicolás A. Solano</b> aclaró la tarde este jueves 22 de enero que el médico aprehendido y vinculado a un <b>presunto caso de mala praxis ocurrido en 2021</b> <b>no forma parte actualmente del personal</b> de esa institución de salud.Mediante un comunicado oficial, el hospital explicó que el profesional mencionado <b>mantuvo únicamente una relación laboral por turnos durante 2021</b>, por lo que en la actualidad <b>no pertenece al personal médico, administrativo ni operativo</b> del centro hospitalario.La aclaración surge tras informaciones que circularon en algunos medios de comunicación y plataformas digitales sobre la aprehensión del galeno, situación ante la cual la institución consideró necesario <b>informar a la ciudadanía</b> y precisar su posición.'El Hospital Nicolás A. Solano ratifica su responsabilidad con la seguridad y el bienestar de todos sus pacientes', señala el comunicado, en el que además se reitera el <b>compromiso con la ética profesional, la calidad en la atención médica, el cumplimiento de los protocolos clínicos y el respeto a las normativas legales vigentes</b>.