Nicolás A. Solano se deslinda de médico aprehendido por presunto caso de mala praxis

El Hospital Nicolás A. Solano aclaró la tarde este jueves 22 de enero que el médico aprehendido y vinculado a un presunto caso de mala praxis ocurrido en 2021 no forma parte actualmente del personal de esa institución de salud.

Mediante un comunicado oficial, el hospital explicó que el profesional mencionado mantuvo únicamente una relación laboral por turnos durante 2021, por lo que en la actualidad no pertenece al personal médico, administrativo ni operativo del centro hospitalario.

La aclaración surge tras informaciones que circularon en algunos medios de comunicación y plataformas digitales sobre la aprehensión del galeno, situación ante la cual la institución consideró necesario informar a la ciudadanía y precisar su posición.

“El Hospital Nicolás A. Solano ratifica su responsabilidad con la seguridad y el bienestar de todos sus pacientes”, señala el comunicado, en el que además se reitera el compromiso con la ética profesional, la calidad en la atención médica, el cumplimiento de los protocolos clínicos y el respeto a las normativas legales vigentes.