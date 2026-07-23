Cummins Panamá y Petro-Canada Lubricants presentan su portafolio de lubricantes de alto desempeño

Bajo el lema "Hecho en Canadá, para que rinda en Panamá", Cummins Panamá y Petro-Canada Lubricants oficializaron la llegada de la marca al país con un nuevo portafolio de lubricantes de alto desempeño, una apuesta con la que ambas compañías buscan ampliar la disponibilidad de soluciones de lubricación para sectores estratégicos como transporte, construcción, generación de energía, manufactura, minería, agricultura e industria alimentaria.

Durante el evento, que reunió a clientes, socios estratégicos y representantes del sector, se presentó el portafolio que llega al mercado panameño, integrado por líneas como Duron, Supreme, Hydrex y Purity FG, además de un catálogo de más de 350 lubricantes, desarrollados para responder a las necesidades de distintas industrias y aplicaciones. La jornada contó con la participación de la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, quien destacó los lazos comerciales entre ambos países y el liderazgo canadiense en innovación y desarrollo tecnológico. También estuvieron presentes Endrith Lozada, Country Manager de Cummins Panamá; Ron Serra, Gerente Comercial para Latinoamérica de Petro-Canada Lubricants; Diana León, gerente general Colombia y Centroamérica de Cummins Inc.; y el ingeniero Carlos Nazario, gerente técnico para Latinoamérica de Petro-Canada Lubricants.

Durante la presentacion, explicaron que los lubricantes son fabricados íntegramente en Canadá, utilizando aceites base de alta pureza desarrollados mediante procesos propios de refinación. Esta tecnología permite ofrecer productos diseñados para operar bajo condiciones exigentes, prolongar los intervalos de mantenimiento, reducir el consumo de lubricante y contribuir a una mayor eficiencia operativa en diferentes sectores productivos.

Para Endrith Lozada, Country Manager de Cummins Panamá, la incorporación de la marca representa un paso importante en la estrategia de crecimiento de la compañía. "Hoy estamos celebrando un nuevo capítulo de nuestra historia en Panamá, de nuestra visión de crecimiento y nuestro compromiso permanente para brindar soluciones a las exigencias del mercado panameño”, dijo. “Nuestro único propósito es ofrecer soluciones confiables de la mano de marcas aliadas como Petro-Canada Lubricants de alta calidad, donde de acuerdo a sus procesos de manufactura e innovación estamos muy convencidos de que el producto va a funcionar en Panamá” añadió.

Por su parte, Ron Serra, Gerente Comercial para Latinoamérica de Petro-Canada Lubricants, calificó la llegada formal de la marca al país como un paso estratégico dentro de su expansión regional. Serra señaló que la compañía busca brindar al mercado panameño productos de alto desempeño que contribuyan a mejorar la eficiencia de las operaciones y reducir costos asociados al mantenimiento. "Creemos que estamos brindándole al mercado panameño la oportunidad de tener acceso a un producto de altísima calidad que va a ayudar a las empresas panameñas”, dijo. Serra aseguró que buscan consolidarse como una marca de referencia para los consumidores y empresas del país. “Yo lo que le digo a los panameños es: prueben y dejen que el lubricante de Petro-Canada Lubricants les demuestre que lo que decimos no es publicidad, lo que decimos es realidad”, concluyó.

La incorporación de Petro-Canada Lubricants al portafolio de Cummins Panamá marca el inicio de una nueva etapa para ambas compañías en el país.