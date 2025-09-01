  1. Inicio
  2. >  Contenido patrocinado
Contenido patrocinado
PANAMÁ

LG Streaming Week 2025: más contenido, más experiencias y más razones para disfrutar tu smart TV LG

La LG Streaming Week 2025 convierte el televisor en un centro de entretenimiento personalizado.
La LG Streaming Week 2025 convierte el televisor en un centro de entretenimiento personalizado. Cortesía
Por
Redacción
  • 01/09/2025 15:49
Durante la LG Streaming Week 2025, los usuarios en Panamá podrán acceder a una selección única de socios de contenidos.

LG Electronics anuncia el regreso de su esperada campaña LG Streaming Week, del 1 de septiembre hasta 5 de octubre de 2025, ofreciendo a los usuarios de televisores LG superiores a UHD lanzados desde 2019, así como LG StanbyME, StanbyME Go y monitores inteligentes UHD y WQHD, acceso a una selección única de contenidos y promociones especiales para disfrutar sin salir de casa.

Tras conmemorar en 2024 los 10 años de su sistema operativo webOS, la edición de este año reafirma la evolución de LG como pionero en entretenimiento en el hogar, integrando lo mejor del cine, la música, los videojuegos y el contenido educativo en un solo ecosistema.

La campaña también abre la puerta a quienes aún no poseen un televisor LG, con atractivas promociones que permiten disfrutar de todo el poder de webOS.

Pantallas diseñadas para vivir el contenido al máximo

Los Smart TV LG, LG StanbyME y StanbyME Go, y los monitores inteligentes UHD y WQHD a partir del 2019, destacan por:

Contenido y promociones destacadas

Durante la campaña, los usuarios en Panamá podrán acceder a una selección única de socios de contenidos:

Entretenimiento para todos los estilos

La LG Streaming Week 2025 convierte el televisor en un centro de entretenimiento personalizado:

Gracias a la tecnología de imagen OLED, QNED, NanoCell y UHD de LG, cada escena cobra vida con colores vibrantes y negros profundos. La baja latencia y la tasa de refresco óptima ofrecen una experiencia fluida tanto para películas como para videojuegos en la nube, sin necesidad de consola.

¿Cómo acceder al LG Streaming Week?

Durante la campaña, la app LG Streaming Week estará disponible en la pantalla de inicio de los Smart TV LG y en la LG Content Store. Desde allí, los usuarios podrán activar las promociones y explorar las distintas categorías de contenido.

Con esta edición, LG reafirma su compromiso de ofrecer entretenimiento de calidad y tecnología avanzada en un mismo ecosistema, haciendo que cada momento frente al televisor sea más inmersivo, interactivo y memorable.

VIDEOS

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** ( cuenta de X de la UNMigration en Afganistán / EFE )

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los...

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo