LG Streaming Week 2025: más contenido, más experiencias y más razones para disfrutar tu smart TV LG

LG Electronics anuncia el regreso de su esperada campaña LG Streaming Week, del 1 de septiembre hasta 5 de octubre de 2025, ofreciendo a los usuarios de televisores LG superiores a UHD lanzados desde 2019, así como LG StanbyME, StanbyME Go y monitores inteligentes UHD y WQHD, acceso a una selección única de contenidos y promociones especiales para disfrutar sin salir de casa.

Tras conmemorar en 2024 los 10 años de su sistema operativo webOS, la edición de este año reafirma la evolución de LG como pionero en entretenimiento en el hogar, integrando lo mejor del cine, la música, los videojuegos y el contenido educativo en un solo ecosistema.

La campaña también abre la puerta a quienes aún no poseen un televisor LG, con atractivas promociones que permiten disfrutar de todo el poder de webOS.