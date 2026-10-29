Más panameños se suman al equipo de Cobre Panamá: Ya son más de 2.600 contratados para las actividades de preservación

Cada nuevo puesto de trabajo representa una oportunidad para avanzar, adquirir experiencia y llevar el sustento a casa. Con esa realidad presente, Cobre Panamá suma más de 2,640 personas contratadas como parte de su Plan de Preservación, Gestión Segura y Mantenimiento, entre ellas trabajadores de las comunidades cercanas al proyecto y de distintas provincias del país. Coclé y Colón concentran la mayor cantidad de colaboradores, con 1,680 personas, respectivamente. A ellos se suman trabajadores procedentes de Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Veraguas, Herrera, Bocas del Toro y Los Santos. Esta presencia de talento de diferentes regiones refleja el alcance de las oportunidades laborales y la participación de panameños con distintas experiencias y conocimientos.

“Nos sentimos orgullosos de contar con tantos panameños que han confiado en esta oportunidad y que hoy aportan su trabajo, su talento y sus ganas de salir adelante. Aquí cada empleo es un motor de desarrollo: apostamos firmemente porel talento local de las comunidades vecinas y de distintas provincias, impulsando una industria más inclusiva donde el 18% de nuestros colaboradores son mujeres que rompen esquemas y abren camino. Esto no es solo un puesto de trabajo, esuna plataforma con oportunidades reales de crecimiento profesional y personal para construir un mejor futuro.", expresó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Talento panameño en distintas especialidades

La incorporación de colaboradores abarca perfiles técnicos, profesionales y operativos, entre ellos mecánicos, soldadores, técnicos en refrigeración, ingenieros, electromecánicos y operadores de equipos pesados. Cadaespecialidad aporta conocimientos necesarios para las actividades contempladas en el plan y reúne a personas con diferentes trayectorias laborales.

En cuanto a la composición del grupo contratado, el 82% corresponde a hombres y el 18% a mujeres. Asimismo, el 46% de los colaboradores cuenta con certificaciones, mientras que el 54% no registra certificación en los datos disponibles. Estas cifras muestran la diversidad de perfiles que conforman el equipo y la participación de trabajadores con distintos niveles de preparación formal.

Oportunidades que llegan a las comunidades La participación de residentes de las comunidades cercanas al proyecto forma parte de este panorama de contratación. Para quienes viven en estas zonas, acceder a un empleo puede significar la posibilidad de desarrollar nuevashabilidades, ganar experiencia y contar con ingresos para atender las necesidades de sus hogares.

Dulio Ramos, procedente de Donoso, manifestó su satisfacción por haber sido tomado en cuenta para formar parte de la empresa como aspirante a operador de puerto. Asimismo, resaltó la importancia de que los residentes de las comunidadescercanas tengan acceso a estas oportunidades laborales.

Al mismo tiempo, el efecto del empleo puede extenderse a la economía cotidiana de las familias y sus comunidades. Los ingresos de los trabajadores contribuyen al pago de servicios, la compra de alimentos, el transporte y la educación, entre otros gastos, y pueden llegar también a pequeños comercios y proveedores locales.

Por su parte, Anthony Álvarez, oriundo de Penonomé, se incorporó como operador de equipos pesados en operaciones de mina. El trabajador señaló que su familia fue una de sus principales motivaciones para aspirar al puesto y destacó que esta oportunidad representa una nueva etapa para ampliar sus conocimientos en el sector minero.

“Para nosotros, lo más importante son las personas que hay detrás de estas cifras. Sabemos que cada trabajador tiene sus propias metas y responsabilidades, y que muchas veces su esfuerzo está dirigido a darles mejores oportunidades a sus hijos y a su familia. Por eso valoramos la confianza de quienes se incorporan y el aporte de cada uno de los panameños que forman parte de este equipo”, añadió Gálvez.