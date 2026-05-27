Mastercard destaca el potencial de Panamá para liderar la inclusión financiera digital

Panamá continúa consolidándose como uno de los mercados con mayor avance en adopción de pagos digitales en América Latina y el Caribe. Así lo reveló Mastercard durante la presentación de su más reciente estudio sobre el estado de la digitalización y la inclusión financiera en la región, donde se expuso que el consumidor panameño muestra altos niveles de confianza y uso de herramientas financieras digitales en su vida cotidiana.El informe, elaborado por Mastercard junto con la firma independiente Many Minds Group, evidenció que el 81% de los consumidores en Panamá ya utiliza métodos fintech o pagos digitales, una cifra cercana al 87% de uso de la banca tradicional. Además, el 67% de los encuestados afirmó utilizar transferencias bancarias como método de pago frecuente y el 63% señaló usar tarjetas de débito para realizar transacciones cotidianas.La presentación del estudio estuvo encabezada por Soledad Rovira, Country Manager de Mastercard para Panamá y Belice, quien explicó que el país atraviesa una etapa clave en su evolución financiera y tecnológica.'La participación digital en Panamá ha alcanzado un nuevo nivel y la inclusión financiera ya no se trata únicamente de incorporar personas al sistema financiero, sino de asegurar que ese sistema realmente funcione para ellas en su vida diaria', señaló Rovira durante la exposición.