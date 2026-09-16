Panamá frente al reto de anticiparse a la enfermedad cardiovascular

Especialistas en cardiología, medicina crítica y salud pública analizarán este jueves los desafíos que enfrenta el país para fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención oportuna del riesgo cardiovascular.

“El gran desafío no es solamente atender mejor al paciente cuando ocurre un evento cardiovascular, sino lograr identificarlo antes, intervenir oportunamente y evitar que ese evento ocurra.”

Las enfermedades cardiovasculares representan uno de los principales desafíos para la salud pública y requieren una mirada que vaya más allá del tratamiento de sus consecuencias. La prevención, la identificación temprana de los factores de riesgo y la capacidad de intervenir de manera oportuna son cada vez más determinantes para cambiar los resultados en salud.

Precisamente sobre este desafío girará el primer panel del Conversatorio Tendencias Cardiovasculares 2030: “Innovación, prevención y el futuro de la salud cardiovascular en Panamá”, que se realizará este jueves 17 de septiembre en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Bajo el título ‘Innovación, prevención y nuevas estrategias para reducir el riesgo cardiovascular’, el panel reunirá a profesionales con diferentes perspectivas dentro del sistema sanitario para analizar qué debe cambiar en Panamá si el objetivo es llegar al 2030 con una población mejor protegida frente a las enfermedades cardiovasculares.

La conversación será moderada por la Dra. Guadalupe Castillo Ábrego, intensivista, neurointensivista y especialista en ECMO, expresidenta de la Asociación Panameña de Medicina Crítica y fundadora de DrL.pita.AI.

Su trayectoria profesional permitirá conducir una conversación que conectará la medicina crítica con la prevención y la innovación. Desde la perspectiva de quien atiende a pacientes en situaciones de alta complejidad, el panel buscará poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué podemos hacer antes de que un paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos?

La Dra. Castillo Ábrego estará acompañada por el Dr. Liberato González Sinay, jefe del Servicio de Cardiología en el Centro Nacional Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud, quien aportará la perspectiva de la práctica cardiológica especializada y de los desafíos que enfrenta el sistema cuando el paciente llega a niveles de atención de mayor complejidad.

Su experiencia permitirá abordar aspectos relacionados con la detección oportuna, la estratificación del riesgo y la atención de pacientes cardiovasculares, así como una realidad que continúa siendo relevante para los profesionales de la salud: la necesidad de identificar y tratar los factores de riesgo antes de que se conviertan en eventos mayores.

El panel también contará con el Dr. Israel H. González, jefe del Departamento de Salud y Atención Integral de la Población del Ministerio de Salud (MINSA), quien aportará la visión de salud pública y de las estrategias que se están impulsando para fortalecer la prevención y el manejo integral de los principales factores de riesgo cardiovascular.

Panamá ha venido desarrollando herramientas para fortalecer la prevención cardiovascular. Entre ellas se encuentra la estrategia HEARTS, orientada al fortalecimiento de la prevención y el control de la hipertensión y otros factores de riesgo en el primer nivel de atención.

Este enfoque resulta especialmente relevante porque la prevención cardiovascular no depende de una única intervención. Requiere abordar de manera integral factores como la hipertensión arterial, la diabetes, las alteraciones de los lípidos, la obesidad, la enfermedad renal, el sedentarismo y otros elementos asociados con el riesgo cardiovascular.

El desafío está también en conseguir que la identificación de estos factores se traduzca en acciones concretas y sostenidas: diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, seguimiento, adherencia y coordinación entre los diferentes niveles de atención.