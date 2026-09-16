Panamá frente al reto de anticiparse a la enfermedad cardiovascular

Especialistas en cardiología, medicina crítica y salud pública analizarán este jueves los desafíos que enfrenta el país para fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención oportuna del riesgo cardiovascular.
“El gran desafío no es solamente atender mejor al paciente cuando ocurre un evento cardiovascular, sino lograr identificarlo antes, intervenir oportunamente y evitar que ese evento ocurra.”
Las enfermedades cardiovasculares representan uno de los principales desafíos para la salud pública y requieren una mirada que vaya más allá del tratamiento de sus consecuencias. La prevención, la identificación temprana de los factores de riesgo y la capacidad de intervenir de manera oportuna son cada vez más determinantes para cambiar los resultados en salud.
Precisamente sobre este desafío girará el primer panel del Conversatorio Tendencias Cardiovasculares 2030: “Innovación, prevención y el futuro de la salud cardiovascular en Panamá”, que se realizará este jueves 17 de septiembre en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
Bajo el título ‘Innovación, prevención y nuevas estrategias para reducir el riesgo cardiovascular’, el panel reunirá a profesionales con diferentes perspectivas dentro del sistema sanitario para analizar qué debe cambiar en Panamá si el objetivo es llegar al 2030 con una población mejor protegida frente a las enfermedades cardiovasculares.
La conversación será moderada por la Dra. Guadalupe Castillo Ábrego, intensivista, neurointensivista y especialista en ECMO, expresidenta de la Asociación Panameña de Medicina Crítica y fundadora de DrL.pita.AI.
Su trayectoria profesional permitirá conducir una conversación que conectará la medicina crítica con la prevención y la innovación. Desde la perspectiva de quien atiende a pacientes en situaciones de alta complejidad, el panel buscará poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué podemos hacer antes de que un paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos?
La Dra. Castillo Ábrego estará acompañada por el Dr. Liberato González Sinay, jefe del Servicio de Cardiología en el Centro Nacional Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud, quien aportará la perspectiva de la práctica cardiológica especializada y de los desafíos que enfrenta el sistema cuando el paciente llega a niveles de atención de mayor complejidad.
Su experiencia permitirá abordar aspectos relacionados con la detección oportuna, la estratificación del riesgo y la atención de pacientes cardiovasculares, así como una realidad que continúa siendo relevante para los profesionales de la salud: la necesidad de identificar y tratar los factores de riesgo antes de que se conviertan en eventos mayores.
El panel también contará con el Dr. Israel H. González, jefe del Departamento de Salud y Atención Integral de la Población del Ministerio de Salud (MINSA), quien aportará la visión de salud pública y de las estrategias que se están impulsando para fortalecer la prevención y el manejo integral de los principales factores de riesgo cardiovascular.
Panamá ha venido desarrollando herramientas para fortalecer la prevención cardiovascular. Entre ellas se encuentra la estrategia HEARTS, orientada al fortalecimiento de la prevención y el control de la hipertensión y otros factores de riesgo en el primer nivel de atención.
Este enfoque resulta especialmente relevante porque la prevención cardiovascular no depende de una única intervención. Requiere abordar de manera integral factores como la hipertensión arterial, la diabetes, las alteraciones de los lípidos, la obesidad, la enfermedad renal, el sedentarismo y otros elementos asociados con el riesgo cardiovascular.
El desafío está también en conseguir que la identificación de estos factores se traduzca en acciones concretas y sostenidas: diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, seguimiento, adherencia y coordinación entre los diferentes niveles de atención.
Uno de los ejes de la conversación será precisamente la necesidad de avanzar hacia un modelo de salud capaz de anticiparse al riesgo cardiovascular.
Para los especialistas, hablar de innovación no significa únicamente incorporar nuevas tecnologías o equipos médicos. También implica encontrar mejores formas de identificar a los pacientes de mayor riesgo, utilizar adecuadamente los datos disponibles, fortalecer la atención primaria, mejorar el seguimiento y conectar de manera más eficiente a médicos generales, especialistas y hospitales.
La tecnología y la inteligencia artificial también forman parte de esta conversación, especialmente ante la posibilidad de utilizar nuevas herramientas para apoyar la detección temprana, la toma de decisiones clínicas y el seguimiento de los pacientes.
Sin embargo, la pregunta fundamental será cómo lograr que la innovación responda a necesidades concretas del sistema y del paciente.
¿Qué debe cambiar hoy en Panamá para que en 2030 podamos prevenir más eventos cardiovasculares en lugar de simplemente atender sus consecuencias? Esta será la pregunta que marcará el hilo conductor del panel
Más que presentar respuestas aisladas, el encuentro busca generar una conversación entre la visión de salud pública y la experiencia de quienes están diariamente frente al paciente, identificando las principales brechas y, al mismo tiempo, las oportunidades que Panamá tiene para transformar la manera en que previene y atiende la enfermedad cardiovascular.
El objetivo es poner sobre la mesa una visión de futuro: una salud cardiovascular que no espere a que aparezca el evento para actuar, sino que tenga la capacidad de identificar el riesgo, intervenir antes y acompañar al paciente de manera continua.
La participación de la Dra. Guadalupe Castillo Ábrego, el Dr. Liberato González Sinay y el Dr. Israel H. González permitirá abordar el tema desde tres dimensiones complementarias: la medicina crítica y la innovación, la experiencia de la cardiología especializada y la perspectiva de salud pública.
Una combinación que busca generar un diálogo práctico sobre lo que Panamá necesita hacer hoy para construir mejores resultados cardiovasculares mañana.
El panel está dirigido principalmente a profesionales de la salud, médicos de distintas especialidades, personal vinculado a la atención sanitaria y representantes del sector interesados en conocer los desafíos y oportunidades que marcarán la evolución de la salud cardiovascular en el país.
Jueves 17 de septiembre de 2026: 8:00 a.m. – 11:30 a.m. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
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