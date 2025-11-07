Panamá hace historia en el FIAP 2025: Star5 posiciona al país como referente creativo e innovador de Iberoamérica

<b>Una idea panameña que hizo historia</b>La campaña<b> 'Decaf Billboards'</b> para la marca global <b>NESCAFÉ®</b> desafió la lógica tradicional de la publicidad exterior al utilizar el silencio visual como herramienta de conexión emocional y reflexión. En un entorno saturado de estímulos, la pieza apostó por la pausa, la calma y la empatía, demostrando que la innovación también puede manifestarse desde la sencillez y la sensibilidad humana.Este resultado confirma que el talento panameño compite y triunfa en las ligas globales de la industria creativa.<i>'Este es un triunfo que va más allá de la agencia. Es un orgullo país. Una idea nacida en Panamá fue elegida la mejor de Iberoamérica, demostrando que nuestro talento puede impactar globalmente. Este resultado refleja la cultura que hemos construido: </i><i><b>Innovation is Human'</b></i>. <b>comentó Gabriel Barletta, CEO de Star5</b><i>'Decaf Billboards nació de una convicción: cuando el mundo eleva el volumen, una pausa puede ser la idea más poderosa. Este reconocimiento valida una nueva forma de conectar desde la creatividad'</i> afirmó <b>Jorge Heilbron, CCO de Star5</b>Más allá del orgullo sectorial, este logro suma al posicionamiento de Panamá como un hub creativo en Iberoamérica. La visibilidad alcanzada refuerza la reputación del país como un mercado emergente donde el talento, la innovación y la estrategia se convierten en motor de desarrollo y proyección internacional.