Tetra Pak se posiciona entre las empresas con mejor reputación en Panamá

Tetra Pak, empresa líder en soluciones de procesamiento y envasado de alimentos, fue reconocida por segundo año consecutivo en el ranking Merco Empresas Panamá 2025. Este reconocimiento se otorgó en el marco de la XIV Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el encuentro más importante del país en materia de sostenibilidad y liderazgo responsable, organizado por SUMARSE.

En el ranking sectorial de alimentos y bebidas, Tetra Pak se mantiene dentro del top 15 de las empresas con mejor reputación en Panamá en 2025.

Este prestigioso reconocimiento destaca el trabajo y los esfuerzos continuos de la compañía por mejorar las condiciones de vida y fortalecer las economías locales mediante el suministro de alimentos seguros, al tiempo que impulsa sistemas alimentarios más sostenibles, que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático y promueve el bienestar de las comunidades en colaboración con sus clientes, proveedores y demás partes interesadas.

“Este logro refleja el compromiso de la compañía de continuar cumpliendo con su propósito de hacer que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todas partes, mientras seguimos honrando nuestra promesa de proteger lo bueno: los alimentos, las personas y el planeta”, señaló Bruno Basile, jefe de comunicaciones de Tetra Pak Centroamérica y el Caribe.

MERCO es el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica, que desde el año 2000 evalúa la reputación de las empresas mediante una metodología multistakeholder, compuesta por seis evaluaciones y más de veinte fuentes de información.

Con este reconocimiento, Tetra Pak reafirma su liderazgo en la región, con la sostenibilidad como pilar esencial de su gestión en el sector de alimentos y bebidas, impulsando acciones que combinan innovación, responsabilidad ambiental y compromiso social.

A nivel global, la compañía desarrolla soluciones avanzadas de envasado y procesamiento que permiten que millones de personas tengan acceso a alimentos seguros y nutritivos. Actualmente cuenta con más de 24 mil colaboradores en más de 160 países, trabajando junto a clientes y aliados para proteger los alimentos de forma sostenible y cumplir su propósito de “proteger lo bueno”: los alimentos, las personas y el planeta.

Para más información https://www.tetrapak.com/es-cac