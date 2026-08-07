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Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 10 al 16 de agosto de 2026

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 10 al 16 de agosto de 2026
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  • 07/08/2026 12:44
Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente

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Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable.

Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.

Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 10 al 16 de agosto de 2026
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Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de $630 millones de dólares que ejecuta la empresa para los próximos cuatro años. Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones. Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable y sostenible en Panamá, abriendo las puertas a una era de mayor eficiencia energética y seguridad.

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