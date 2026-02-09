Visa y Banesco saltan a la cancha con la nueva tarjeta exclusiva de la Copa Mundial 2026

Se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y es por ello que Visa y Banesco vuelven a ser aliados para una nueva estrategia hacia sus clientes.

Visa y Banesco lanzan la tarjeta de crédito conmemorativa Visa Banesco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una propuesta diseñada para acercar a los clientes al evento de fútbol más grande del mundo a nivel de selecciones y ofrecerles más oportunidades de vivir la experiencia mundialista en primera persona.

Este lanzamiento consolida un esfuerzo conjunto entre Banesco y Visa, orientado a desarrollar soluciones de pago alineadas con los intereses de los clientes y con su estilo de vida. Esta tarjeta se suma al portafolio de medios de pago de la entidad financiera como una propuesta robusta, importante y pensada para quienes disfrutan de este deporte de manera apasionada.

La tarjeta desarrollada por Visa y Banesco ofrece muchos beneficios, entre ellos permite a los tarjetahabientes acumular 200 goles de bienvenida al solicitarla, así como hasta cinco goles por cada 10 dólares en compras, con la posibilidad de duplicarlos al utilizarla. Estos goles permiten participar por uno de los tres paquetes disponibles para asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a un acompañante, gracias a Visa.

Adicionalmente, la tarjeta cuenta con un esquema de acumulación de puntos diseñado para acompañar distintos momentos de consumo. Los clientes reciben tres puntos por cada dólar en restaurantes, sport bars, tiendas deportivas y agencias de viajes; dos puntos por consumo en el extranjero y un punto en el resto de los comercios.

La propuesta de valor se complementa con beneficios exclusivos durante la temporada, entre los que destacan bonos de bienvenida, así como promociones de cashback de hasta 15% en diferentes categorías como gasolineras, agencias de viajes, arrendadoras, tiendas deportivas, sport bars, restaurantes y plataformas de movilidad, de acuerdo con la vigencia de cada promoción.

Otro de los beneficios que ofrece la tarjeta de crédito Visa Banesco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es la oportunidad de que los clientes puedan canjear puntos para tener la posibilidad de llevarse boletos para el partido entre Panamá e Inglaterra, el cual se estará llevando a cabo en Nueva Jersey/Nueva York, Estados Unidos.

Javier Sarmiento, gerente de mercadeo de imagen corporativa brindó más detalles sobre esta dinámica. “Cada vez que nuestros clientes adquieran la tarjeta y hagan compras, por cada consumo sumarán unos puntos y en un tiempo limitado hasta marzo podrán redimir esos puntos, siempre y cuando sea a partir de 35000 para poder acceder a estos boletos”, señaló Sarmiento. Destacar que serán tan solo 50 los boletos que se estarán entregando.

“Esta es una tarjeta muy especial, con el holograma de la Copa del Mundo, un diseño único con el que queremos acercarnos y que este trofeo esté en las manos de todos los panameños”, agregó Sarmiento.

Por otro lado, Liz Marie Pareja, Gerente General de Visa Panamá, Nicaragua y Belice, expuso que “en Visa, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, nos enorgullece ofrecer a los aficionados experiencias de pago rápidas, seguras y fluidas que los acerquen a la emoción, en cualquier lugar del mundo, con confianza y conveniencia”.

“Este es un producto conmemorativo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, es una edición limitada que nos une con ese gran torneo, uno de los más grandes del fútbol. Visa sigue siendo el patrocinador exclusivo en la categoría de las tecnologías de pagos para este certamen y este año venimos con más innovaciones”, expuso Pareja.