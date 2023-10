Francia se mete en los cuartos del Mundial de rugby con una paliza a Italia

El equipo, que entrena Fabien Galthié, sentenció el partido anotando cuatro tries. AFP

Francia se clasificó para los cuartos de final del Mundial de rugby que organiza con una paliza a Italia, a la que derrotó por 60-7, este viernes en el OL Stadium de Lyon.

El XV del Gallo, además, se garantizó el primer puesto del grupo A, que tendrá como rival en cuartos al segundo de la llave B, es decir, Irlanda, Sudáfrica o Escocia.

El campeón de este grupo, que se resolverá el sábado tras el apasionante Irlanda-Escocia en el Stade de France, se medirá por su parte a los All Blacks.

En Lyon, los anfitriones no podían fallar ante los italianos, que en caso de victoria se hubiesen clasificado para los cruces, pero el partido no tuvo suspense alguno.

"Para nosotroos era un partido eliminatorio, no teníamos derecho al error, por eso queríamos meter intensidad desde el inicio y mantenerla durante los 80 minutos", explicó tras el partido el capitán francés Charles Ollivon, quien añadió que su equipo ya tiene "muchas ganas" de afrontar el tramo decisivo del torneo.

En una primera parte casi perfecta en todos los aspectos del juego, el equipo que entrena Fabien Galthié sentenció el partido anotando cuatro tries, que le proporcionaban además el bonus ofensivo.

Destacó el wing Damian Penaud con dos apoyos (minutos 2 y 38) y también anotaron el joven ala de 20 años Louis Bielle-Biarrey (13), convertido en la nueva pepita del rugby francés, y el fullback Thomas Ramos, que contribuyó en el marcador con un total de 20 puntos.

El marcador en el entretiempo (31-0) no daba lugar a ninguna duda acerca del triunfo local frente a un equipo italiano que no parecía recuperado de la paliza recibida hace unos días ante los All Blacks (96-17).