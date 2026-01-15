Adam Thielen anunció su retiro de la NFL luego de 13 temporadas

Adam Thielen, receptor de 35 años que triunfó con los Minnesota Vikings, anunció este miércoles su retirada de la NFL luego de 13 años de carrera.'Desde la primavera pasada supe que esta sería mi última temporada en la NFL, por eso los Vikings me dieron la oportunidad de competir en con Steelers las últimas semanas de mi carrera. Este equipo está en mis huesos, en mi corazón y es parte de mi ADN. Siempre seré un Viking. Gracias por todo', afirmó el receptor.Thielen agradeció a los Vikings por permitirle jugar los ocho últimos partidos de la temporada 2025 y el juego de la ronda de comodines con los Pittsburgh Steelers, que perdieron ante los Houston Texans el domingo pasado.