Adam Thielen anunció su retiro de la NFL luego de 13 temporadas

Thielen agradeció a los Vikings por permitirle jugar los ocho últimos partidos de la temporada 2025 y el juego de la ronda de comodines con los Pittsburgh Steelers, que perdieron ante los Houston Texans el domingo pasado.

“Desde la primavera pasada supe que esta sería mi última temporada en la NFL, por eso los Vikings me dieron la oportunidad de competir en con Steelers las últimas semanas de mi carrera. Este equipo está en mis huesos, en mi corazón y es parte de mi ADN. Siempre seré un Viking. Gracias por todo”, afirmó el receptor.

Adam Thielen, receptor de 35 años que triunfó con los Minnesota Vikings, anunció este miércoles su retirada de la NFL luego de 13 años de carrera.

En ese juego atrapó dos pases para 25 yardas.

El receptor arrancó la campaña con Minnesota, pero ante la mala campaña del equipo, que se quedó sin posibilidades de entrar a ‘playoffs’, saltó al equipo de la ciudad del acero para competir en su último año por un Super Bowl, sueño que terminó ante Texans.

“Es tremendamente difícil escribir esto. Como nativo de Minnesota, vestir este uniforme a lo largo de los años y representar a esta comunidad tanto dentro como fuera del campo siempre ha significado mucho más para mí. Minnesota siempre será mi hogar”, concluyó.

Thielen llegó a la NFL como agente libre no reclutado en 2013 y desde su primera campaña fue parte fundamental en la ofensiva de los Vikings, equipo con el que consiguió dos convocatorias al Pro Bowl.

En su primera etapa, dejó Minnesota en el 2022 para firmar con los Carolina Panthers, equipo con el que estuvo hasta la temporada 2024.

Regresó a Minnesota en la primavera pasada para despedirse con el equipo de su infancia, pero ante sus ganas de intentar ir por un anillo de campeón solicitó permiso para firmar con Steelers, algo que le fue concedido a cinco semanas del final de la campaña regular.

Kwesi Adofo-Mensah, gerente general de los Vikings, destacó la carrera de Thielen, uno de los más destacados receptores en la historia de la franquicia: “Es uno de los mejores Vikings de todos los tiempos. Le deseamos a él y a su familia mucho éxito”.

En 13 años en la NFL, Thielen acumuló 704 recepciones para 8.497 yardas y 64 anotaciones. Se retira con el récord de la NFL de más juegos consecutivos con más de 100 yardas por recepción, con 8.