¡Adiós, Piojo! Costa Rica se queda sin técnico y sin Mundial 2026

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, en una imagen de archivo.
El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, en una imagen de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas
  • 21/11/2025 07:00
La selección de Costa Rica ya se prepara para un nuevo proceso y el primer paso será la búsqueda de un director técnico, tras la salida de Miguel Herrera.

Después de la debacle y la eliminación de la selección de Costa Rica para el Mundial 2026, llegó el anuncio. Era la crónica de una muerte anunciada. Costa Rica terminó tercera de grupo en las eliminatorias de Concacaf. De seis partidos, solo obtuvo una victoria, cuatro empates y una derrota.

La eliminación se concretó tras una serie de resultados decepcionantes en el Grupo C, que compartían con Haití, Honduras y Nicaragua. La Tricolor no logró mostrar una identidad de juego definida en el corto proceso de Miguel Herrera, sumando solo 7 de 18 puntos posibles (una victoria, cuatro empates y una derrota). El empate 0-0 ante Honduras en la última jornada y la victoria de Haití sobre Nicaragua, sentenciaron a Costa Rica al tercer lugar, fuera del Mundial 2026 y sin opciones de repechaje.

Miguel Herrera ya no dirige la selección de Costa Rica

La noche del jueves, la Federación Costarricense de Fútbol informó a través de un comunicado que el mexicano Miguel Herrera dejaba de ser “el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre”.

“El Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a la Tricolor de cara a las Fechas FIFA del próximo año. Se estará informando del proceso en su debido momento”, dice la nota.

