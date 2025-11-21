¡Adiós, Piojo! Costa Rica se queda sin técnico y sin Mundial 2026

Después de la debacle y la eliminación de la selección de Costa Rica para el Mundial 2026, llegó el anuncio. Era la crónica de una muerte anunciada. Costa Rica terminó tercera de grupo en las eliminatorias de Concacaf. De seis partidos, solo obtuvo una victoria, cuatro empates y una derrota.

La eliminación se concretó tras una serie de resultados decepcionantes en el Grupo C, que compartían con Haití, Honduras y Nicaragua. La Tricolor no logró mostrar una identidad de juego definida en el corto proceso de Miguel Herrera, sumando solo 7 de 18 puntos posibles (una victoria, cuatro empates y una derrota). El empate 0-0 ante Honduras en la última jornada y la victoria de Haití sobre Nicaragua, sentenciaron a Costa Rica al tercer lugar, fuera del Mundial 2026 y sin opciones de repechaje.