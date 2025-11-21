¡Adiós, Piojo! Costa Rica se queda sin técnico y sin Mundial 2026

<b>Miguel Herrera ya no dirige la selección de Costa Rica</b>La noche del jueves, la <b>Federación Costarricense de Fútbol</b> informó a través de un comunicado que el mexicano <b>Miguel Herrera</b> dejaba de ser <i>'el director técnico de la Selección Mayor de </i><i><b>Costa Rica</b></i><i> junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre'.</i><i>'El </i><i><b>Comité Ejecutivo</b></i><i> iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a </i><i><b>la Tricolor</b></i><i> de cara a las </i><i><b>Fechas FIFA</b></i><i> del próximo año. Se estará informando del proceso en su debido momento', </i>dice la nota.