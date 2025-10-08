Así es por dentro el Centro de Alto Rendimiento en Juan Díaz: La nueva joya del deporte panameño

El <a href="/tag/-/meta/pandeportes-instituto-panameno-de-deportes"><b>Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes)</b> </a>realizó un recorrido con los diferentes medios en lo que será la futura casa del deporte panameño.El <b>Centro de Alto Rendimiento (CAR)</b> de Juan Díaz está a punto de hacerse realidad, esto a pocos meses de la celebración de los <b>Juegos Suramericanos de la Juventud</b>, a celebrarse en Panamá del 22 de marzo al 4 de abril.Durante el recorrido, se pudo conocer que <b>el proyecto empezó el pasado mes de octubre de 2023 con la fase de estudio</b>, <b>y</b> constará de varios edificios en <b>los</b> que se llevarán a cabo hasta 23 disciplinas. <b>También tendrá</b> dos canchas abiertas con sus oficinas administrativas.La obra, <b>que</b> deberá ser entregada en enero del 2026, <b>tendrá dos meses de prueba, los cuales serán durante febrero y marzo.</b><b>¿Con qué contará el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Juan Díaz?</b>El CAR contará con un hotel de 40 habitaciones <b>dobles</b>, en <b>las</b> que podrán ser ocupadas por hasta 80 atletas. Tendrá su comedor, lavandería y una cocina <b>equipada</b>.<b>También tiene habilitadas habitaciones para personas con discapacidad.</b> Estas son <b>más amplias</b> que las habitaciones normales para la comodidad de los atletas.<b>El proyecto insignia será la piscina olímpica. Esta tendrá una profundidad adecuada para el nado sincronizado.</b> Sumado a ello, habrá una piscina de calentamiento (solo se usará previo a la competencia).Esta piscina olímpica, con 10 carriles, tendrá una medida de <b>50×25 metros</b>, con gradas para el público.<b>Hay que destacar que las medidas de las infraestructuras para las disciplinas</b> están avaladas por las respectivas federaciones nacionales e internacionales.<b>Este novedoso CAR tendrá consultorios médicos que estarán disponibles para los atletas. </b>Ellos se podrán atender en este centro para tratar sus diferentes lesiones.Habrá una cancha multiuso para la práctica de balonmano, <b>futsala</b> y baloncesto. <b>Cabe destacar</b> que todos los salones tienen aire acondicionado y <b>abanicos</b> industriales.Sumado a ello, el CAR cuenta con dos canchas de fútbol, una de ellas con su pista de atletismo y cerca de ella una pista de salto.<b>El subdirector de Pandeportes, Guillermo Abadía</b>, señaló que: <i>'La idea de esta nueva administración ha sido adecuar estas instalaciones para celebrar eventos y no solo limitarnos a entrenamientos. Hay edificios que tienen gradería para público; otras tienen gradería para público y atletas'.</i>'Tenemos varias alternativas para el mantenimiento. Estamos <b>conscientes</b> del <b>magno</b> proyecto y sabemos que necesita su debido mantenimiento', agregó Abadía.