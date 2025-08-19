Juegos Panamericanos: Panameños dejan el nombre de Panamá en alto en atletismo

La delegación de Panamá volvió a tener acción en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción 2025, esta vez fueron los atletas Miguel Aronátegui e Ivana McFarlane en la disciplina de atletismo.

Aronátegui participó en la prueba de salto largo en las finales por medallas, sin embargo no logró alcanzar el podio. El panameño tuvo tres saltos para meterse entre los ocho primeros e intentar seguir peleando por alguna de las medallas.

A pesar de sus intentos, finalmente no entró en la etapa final de la prueba. En su primer intentó, logró una marca de 6.42 metros, en el segundo 6.85, mientras que en su último salto realizó una marca de 6.88. Si bien es cierto que fue de menos a más, no le alcanzó para estar entre los mejores ocho competidores.

Hay que recordar que todos los competidores tienen tres intentos para lograr la mejor marca posible, los ocho mejores pasan a la etapa final y deben realizar tres saltos adicionales para completar los seis intentos. El que mayor longitud salte, se lleva la presea de oro.

Por otra parte, McFarlane participó en las semifinales de los 400 metros femenino. La panameña no logró finalizar entre las tres primeras se su serie para poder optar por alguna medalla en las final.

McFarlane terminó en la última posición dentro de la pista, luego de recorrer los 400 metros en un tiempo de 57.67 segundos, con una diferencia de 4.38 segundos con respecto a la ganadora de la serie, la canadiense Dianna Proctor.

La jamaiquina, Shanque Williams fue descalificada de la carrera, luego de una salida en falso.

La actividad de los panameños aún no acaba en estos II Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025. Para este miércoles 20 de agosto estarán participando las atletas Ana Lucía Beitia, Aylin Goon Lan, María Rojas y Susan Madera en gimnasia artística.