Baloncesto de Panamá sella su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Kathyria Caicedo
  • 31/10/2025 10:47
La selección de baloncesto femenina de Panamá U19 se coronó con la medalla de oro y la masculina obtuvo la medalla de plata en los Centroamericanos Guatemala 2025.

El baloncesto panameño celebra con orgullo los resultados obtenidos en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, donde las selecciones U19 se lucieron al asegurar una medalla de oro y una de plata, además de obtener su clasificación a la próxima cita regional.

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) confirmó que, tras sus destacadas participaciones, las selecciones U19 femenina y masculina han reservado su boleto para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

El equipo femenino U19 de Panamá se coronó campeón, obteniendo la medalla de oro, demostrando un nivel sobresaliente en la competencia. Por su parte, la selección masculina U19 tuvo una participación brillante, conquistando la medalla de plata para el país.

