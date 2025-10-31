Baloncesto de Panamá sella su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El baloncesto panameño celebra con orgullo los resultados obtenidos en los<b><a href="/tag/-/meta/juegos-centroamericanos-2025"> Juegos Centroamericanos Guatemala 2025</a></b>, donde las selecciones U19 se lucieron al asegurar una medalla de oro y una de plata, además de obtener su clasificación a la próxima cita regional.La <b><a href="/tag/-/meta/fepaba-federacion-panamena-de-baloncesto">Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) </a></b>confirmó que, tras sus destacadas participaciones, las selecciones U19 <b>femenina y masculina</b> han reservado su boleto para los <b>XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe</b> que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.