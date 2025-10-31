Baloncesto de Panamá sella su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El baloncesto panameño celebra con orgullo los resultados obtenidos en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, donde las selecciones U19 se lucieron al asegurar una medalla de oro y una de plata, además de obtener su clasificación a la próxima cita regional.

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) confirmó que, tras sus destacadas participaciones, las selecciones U19 femenina y masculina han reservado su boleto para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.