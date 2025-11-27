Panamá cae ante Uruguay en el inicio del clasificatorio al Mundial 2027

La selección de baloncesto de Panamá tuvo un inicio complicado en la ventana clasificatoria para la Copa Mundial de FIBA Catar 2027. En el partido disputado la noche del jueves en la Arena Roberto Durán, la llamada “Roja sin Mangas” cayó ante Uruguay con un marcador final de 60-93.

Panamá inició el encuentro con una alineación titular conformada por Trevor Gaskins, Ricky Sánchez, Akil Mitchell, Eric Romero y Jhivvan Jackson. Sin embargo, el equipo charrúa impuso rápidamente su ritmo. El marcador al finalizar el primer cuarto era favorable a los panameños 12-28, pero los uruguayos tomaron la ventaja, cerrando el segundo cuarto 32-55. A pesar del esfuerzo en casa, la victoria se inclinó para los sudamericanos.