Panamá cae ante Uruguay en el inicio del clasificatorio al Mundial 2027

La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama-de-baloncesto">selección de baloncesto de Panamá</a></b> tuvo un inicio complicado en la ventana clasificatoria para la Copa Mundial de FIBA Catar 2027. En el partido disputado la noche del jueves en la Arena Roberto Durán<b>, la llamada 'Roja sin Mangas' cayó ante Uruguay con un marcador final de 60-93.</b>Panamá inició el encuentro con una alineación titular conformada por <b>Trevor Gaskins, Ricky Sánchez, Akil Mitchell, Eric Romero y Jhivvan Jackson</b>. Sin embargo, el equipo charrúa impuso rápidamente su ritmo. El marcador al finalizar el primer cuarto era favorable a los panameños <b>12-28</b>, pero los uruguayos tomaron la ventaja, cerrando el segundo cuarto <b>32-55</b>. A pesar del esfuerzo en casa, la victoria se inclinó para los sudamericanos.