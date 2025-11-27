  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Baloncesto
Baloncesto
BALONCESTO

Panamá cae ante Uruguay en el inicio del clasificatorio al Mundial 2027

Panamá cae en el arranque de la primera ventana del Clasificatorio al Mundial FIBA 2027.
Panamá cae en el arranque de la primera ventana del Clasificatorio al Mundial FIBA 2027. @fepabapma
Por
Redacción
  • 27/11/2025 23:14
Arrancaron los clasificatorios rumbo al Mundial de FIBA Catar 2027, en el primer partido la selección de Panamá recibía a Uruguay.

La selección de baloncesto de Panamá tuvo un inicio complicado en la ventana clasificatoria para la Copa Mundial de FIBA Catar 2027. En el partido disputado la noche del jueves en la Arena Roberto Durán, la llamada “Roja sin Mangas” cayó ante Uruguay con un marcador final de 60-93.

Panamá inició el encuentro con una alineación titular conformada por Trevor Gaskins, Ricky Sánchez, Akil Mitchell, Eric Romero y Jhivvan Jackson. Sin embargo, el equipo charrúa impuso rápidamente su ritmo. El marcador al finalizar el primer cuarto era favorable a los panameños 12-28, pero los uruguayos tomaron la ventaja, cerrando el segundo cuarto 32-55. A pesar del esfuerzo en casa, la victoria se inclinó para los sudamericanos.

Ahora, la selección de Panamá deberá enfocarse en el siguiente compromiso para buscar recuperar terreno en el Grupo. El equipo viajará a Montevideo, Uruguay, donde se enfrentará nuevamente al combinado uruguayo el próximo domingo 30 de noviembre, un partido crucial que cerrará esta primera ventana de los clasificatorios al Mundial FIBA Catar 2027.

Lo Nuevo