Béisbol: Panameño Allen Córdoba jugará la ‘Serie del Rey’

El panameño Allen Córdoba dirá presente en la próxima ‘Serie del Rey’ de la Liga Mexicana de Béisbol, con los Diablos Rojos de México, que se coronaron bicampeones de la Zona Sur, ahora enfrentará a su exequipo, los Charros de Jalisco, ganaron la Zona Norte.

Córdoba tuvo la fortuna de atrapar el último out, un elevado de Connor Hollis, en el jardín central, para comenzar la fiesta.

El bocatoreño bateó de 3-1, un doble, una anotada, dejando su promedio de .300. Es la primera vez que llega a esa instancia. Los Diablos Rojos son los actuales campeones de la LMB.

‘Coso’, como también le dice finalizó la temporada como líder de bases robadas con 48. Superó a Johneshwy Fargas (33), Harold Ramírez (30), J.P. Martínez (30) y Herlis Rodríguez (28).

Tendrá que vencer ahora a sus excompañeros, , inició la temporada con los Charros y fue cambiado a Los Diablos en el receso del Juego de Estrellas.

Jalisco se instaló en esta final, al dejar en el camino a los Sultanes de Monterrey, que fueron dirigidos por Roberto Kelly.