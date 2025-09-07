Béisbol: Panameño Allen Córdoba jugará la ‘Serie del Rey’

El panameño <b><a href="/tag/-/meta/allen-cordoba">Allen Córdoba</a></b> dirá presente en la próxima<b> ‘Serie del Rey’</b> de la <b><a href="/tag/-/meta/liga-mexicana-de-beisbol">Liga Mexicana de Béisbol</a></b>, con los <b><a href="/tag/-/meta/diablos-rojos-de-mexico">Diablos Rojos de México</a></b>, que se coronaron bicampeones de la<b> Zona Sur</b>, ahora enfrentará a su exequipo, los <b>Charros de Jalisco</b>, ganaron la <b>Zona Norte</b>.Córdoba tuvo la fortuna de atrapar el último out, un elevado de Connor Hollis, en el jardín central, para comenzar la fiesta.El <b>bocatoreño</b> bateó de 3-1, un doble, una anotada, dejando su promedio de .300. Es la primera vez que llega a esa instancia. Los Diablos Rojos son los actuales campeones de la LMB.‘Coso’, como también le dice finalizó la temporada como líder de bases robadas con 48. Superó a Johneshwy Fargas (33), Harold Ramírez (30), J.P. Martínez (30) y Herlis Rodríguez (28).Tendrá que vencer ahora a sus excompañeros, , inició la temporada con los Charros y fue cambiado a Los Diablos en el receso del Juego de Estrellas.<b>Jalisco</b> se instaló en esta final, al dejar en el camino a los <b><a href="/tag/-/meta/sultanes-de-monterrey">Sultanes de Monterrey</a></b>, que fueron dirigidos por <b><a href="/tag/-/meta/roberto-kelly">Roberto Kelly</a></b>.