Clásico Mundial: Panamá se mide a Yankees y Tigers en Tampa previo al torneo

La selección de Panamá de Béisbol cuenta las horas para el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo panameño, quienes volverán a jugar el torneo más prestigioso de la región de béisbol, tienen en su agenda dos duelos de preparación importantes previo al certamen.

Los dirigidos por el mánager, José Mayorga, tendrá un arduo primer examen contra los New York Yankees del también panameño José Caballero este martes 3 de febrero en el George Steinnbrenner Field, casa de primavera de los Yankees.

Se pudo conocer que, Jorge García será el abridor contra los Yankees en este histórico recinto. Con este duelo, Panamá levanta el telón de su serie de duelos de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

“Estoy contento y emocionado desde el primer día, estamos listos para competir. Abrir contra los Yankees es un sueño hecho realidad, desde chico soñaba con jugar para ellos y seguramente que será un día emocionante y exitoso. Tengo tantos pensamientos que se vienen a la cabeza, es un honor y orgullo que me den la pelota a mi, de empezar ese juego y trataremos de darle la victoria al país”, señaló García previo al partido contra los Yankees.

Seguidamente, el equipo panameño tendrá un segundo examen, esta vez contra los Detroit Tigers en el mítico Publix Field at Joker Marchand Stadium este miércoles 4 de marzo. Posterior al juego, el equipo panameño emprenderá su viaje hacia San Juan, Puerto Rico para culminar su etapa de preparación de cara al certamen.

El equipo panameño está dentro del grupo A del Clásico Mundial de Béisbol. Enfrentarán a Cuba (6 de marzo), Puerto Rico (7 de marzo), Canadá (8 de marzo) y Colombia (9 de marzo) durante el torneo.