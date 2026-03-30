Escándalo en el béisbol: Lo que ocurrió en la pelea Veraguas vs. Los Santos

La Fedebeis anunció que procedió a suspender de manera provisional a Abdiel Ramos (director de Veraguas), Erick Murdok (#15), Ricardo Corcho (#22), Alfredo Aldarete (#41), Juan Aizprua (#1), José Gómez (#23) e Ismael Velasco (#96) con dos partidos de sanción.Sumado a ello, el ente deportivo confirmó que el partido quedó suspendido y aún no hay fecha para reanudar el cotejo.'Independientemente de estas sanciones, la Comisión Técnica, tomando en consecuencia los señalamientos indicados en los artículos 89, 90 y 91, del Reglamento Oficial del 83° Campeonato Nacional del Béisbol Mayor, se acoge al plazo de 48 horas, para dictaminar un fallo final, en relación a estos sucesos', señaló el ente deportivo.En horas de la tarde del pasado lunes 30 de marzo, la Fedebeis anunció las sanciones definitorias para las personas involucradas en estas acciones.El ente deportivo decidió suspender con 15 partidos al director del equipo de Veraguas, Abdiel Ramos. Mientras que a Aizprua se le sancionó con cuatro años de suspensión de la provincia de Veraguas.Por otra parte, decidieron sancionar con cuatro partidos a los jugadores Enrick Mordock, Jonathan Amaya, Dixon González, Javier Reyna, Ismael Velasco y Yeison Austin.