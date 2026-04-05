Fernando Seguignol: el panameño que conquistó Japón a punta de jonrones

Fernando Alfredo Seguignol García nació el 19 de enero de 1975, en la provincia de Bocas del Toro. Fue firmado como agente libre internacional por los Yankees de Nueva York, el 23 de enero de 1993.

Llegó a las Grandes Ligas, donde jugó con los Expos de Montreal (1998 a 2001) y los Yankees de Nueva York (2003).

Inició su carrera en las ligas menores con los Yankees, pero sería enviado a los Expos de Montreal el 5 de abril de 1995, junto a dinero en efectivo, en una transacción que llevó al cerrador John Wetteland a Nueva York. Destacó en las menores de Montreal y el 5 de septiembre de 1998 llegó el día de su debut en la Gran Carpa. Aquel día apareció en el lineup inicial de los Expos, bateando sexto y jugando el jardín izquierdo. Se fue en blanco en dos turnos y recibió una base por bolas.

Se mantuvo alternando entre las ligas menores y las Grandes Ligas con los Expos, hasta que se declaró agente libre el 8 de octubre de 2001.

En 2002 inició su primera experiencia en el béisbol japonés, al firmar con los Orix BlueWave. Sin embargo, el 23 de enero de 2003 regresó a las Grandes Ligas tras firmar nuevamente con los Yankees de Nueva York. Recibió pocas oportunidades con el equipo grande y jugó su último partido en las mayores el 28 de septiembre de 2003. Ese día entró como bateador emergente en la parte baja del octavo episodio por David Dellucci y se fue en blanco en un turno.

Para la temporada de 2004 regresó a Japón, esta vez con los Nippon Ham Fighters, en lo que sería el mejor momento de su carrera profesional. Ese año tuvo una actuación extraordinaria en la Nippon Professional Baseball, consolidándose como uno de los bateadores más temidos del circuito tras conectar 44 jonrones. Se coronó campeón jonronero de la liga, destacándose por su poder ofensivo y su capacidad para batear desde ambos lados del plato.

Su desempeño con los Fighters fue determinante, convirtiéndose en una de las principales figuras ofensivas del equipo. Durante su paso por la organización entre 2004 y 2007, fue consistente con el bate y se consolidó como uno de los extranjeros más productivos en Japón. Su capacidad para conectar cuadrangulares y producir carreras lo mantuvo como pieza clave en la alineación, ganándose además el respeto de la afición japonesa.

Su éxito en Japón no solo se limitó a su poder ofensivo, sino también a su disciplina en el plato y su versatilidad defensiva, ya que podía desempeñarse en los jardines y como bateador designado. Su adaptación al béisbol asiático fue notable, en una liga reconocida por su alto nivel competitivo y exigencia táctica.

Jugó cuatro temporadas (2004-2007) con los Fighters, hasta que el 5 de marzo de 2008 firmó con los Rockies de Colorado en busca de una nueva oportunidad en las Grandes Ligas. No tuvo el resultado esperado y fue dejado en libertad el 2 de abril de ese mismo año.

En 2008 pasó a la Liga Mexicana de Béisbol con los Olmecas de Tabasco, aunque su estancia fue breve. El 13 de junio de ese año firmó con los Tigres de Detroit, nuevamente en busca de regresar a las mayores. Se mantuvo en ligas menores dentro de la organización, pero fue dejado en libertad el 21 de julio de 2008.

A pesar de los altibajos, nunca se rindió y regresó a Japón, esta vez con los Tohoku Rakuten Golden Eagles, donde jugó hasta el 2009, manteniendo su rol como bateador de poder y veterano experimentado.

Para el 2010, su última temporada en Japón, firmó con los Orix Buffaloes, aunque no contó con muchas oportunidades. Aun así, su paso por el béisbol japonés ya había dejado una huella importante.

Finalizó su carrera profesional en Estados Unidos, jugando en 2010 con los Newark Bears y en 2011 con los Lancaster Barnstormers, ambos equipos de la Liga Independiente del Atlántico. Allí aportó su experiencia antes de retirarse del béisbol profesional.

En las Grandes Ligas, durante cinco temporadas, disputó 178 juegos, con 366 turnos oficiales al bate y promedio de .249. Conectó 91 imparables, 17 jonrones y 23 dobles, anotó 42 carreras e impulsó 40.

En Japón se consolidó como una verdadera referencia de poder en la Nippon Professional Baseball. El toletero panameño jugó ocho temporadas, en las que dejó un promedio de bateo de .273, conectó 172 cuadrangulares y remolcó 483 carreras. Vistió los uniformes de los Orix BlueWave, Hokkaido Nippon-Ham Fighters, Tohoku Rakuten Golden Eagles y Orix Buffaloes.

Su campaña más destacada en Japón fue la de 2004, cuando conectó 44 jonrones, estableciendo un récord para bateadores ambidiestros en una sola temporada y liderando la liga en ese departamento.

Seguignol, no solo destacó por su poder al bate, sino que también logró algo muy poco común en el béisbol: se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga japonesa en conectar jonrones en juegos consecutivos bateando desde ambos lados del plato, demostrando una versatilidad ofensiva poco vista.

Siempre fue un pelotero de gran poder, además de ser un bateador ambidiestro, una cualidad muy valorada en el béisbol profesional. Su perfil ofensivo estuvo marcado por su capacidad de conectar extrabases y producir carreras en momentos importantes, lo que lo convirtió en un bateador peligroso en cualquier alineación.

Más allá de sus números en Grandes Ligas, sus mejores años como profesional se dieron en Japón, donde se consolidó como un bateador de élite y dejó una huella significativa como jugador extranjero. Su historia es un ejemplo de perseverancia, adaptabilidad y amor por el juego, al mantenerse activo durante casi dos décadas en distintos niveles y ligas alrededor del mundo.