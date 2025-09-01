La selección de Panamá de béisbol sub-18 quiere cambiar la historia

Con las maletas llenas de ilusión y mucho compromiso, la selección de Panamá sub-18 viajó ayer a Okinawa, Japón para ver acción en el Mundial de la categoría, a partir del 5 de septiembre, un largo viaje, que será la experiencia de sus vidas.

El equipo salió a las 2:55 de la tarde, del aeropuerto Internacional de Tocumen, después de 3:40 horas aterrizarán en México, de donde seguirán su periplo 13 horas a Tokio, de allí el miércoles 3 de septiembre se volarán 2:40 horas más para por fin instalarse en Okinawa.

Panamá iniciará su participación el jueves 4 de septiembre enfrentando a Estados Unidos, en el Okinawa Cellular Stadium, a las 1:30 a.m.

En su segundo duelo, los panameños se enfrentarán a Australia el 5 de septiembre a las 8:30 p.m., en el mismo escenario, el 7 de septiembre se mide a China Taipéi a las 4:30 a.m., ante Alemania van a las 12:30 medianoche el 8 de septiembre y cierra ante China el 8 de septiembre, a las 8:30 p.m.

“Después de varios meses de entrenamientos, de una planificación, un largo viajo pero el equipo ya está listo para el torneo. El tema de ritmo se complica, porque salimos lunes, llegamos allá el miércoles, el jueves espero tener un estadio donde podemos entrenar”, comentó el mánager Carlos Maldonado antes de despegar.

“Enfrentar a Estados Unidos en el primer juego, a 24 de horas de llegar, pero pienso que el equipo está preparado, sobre todo psicológicamente, sabemos lo que estamos enfrentando, la distancia que vamos recorrer lo que eso significa, pero vamos con la mentalidad positiva y jugar béisbol”, agregó.

Maldonado también expresó el deseo de cambiar la historia y que el objetivo es poder ganarle a equipo de primer nivel como Estados Unidos y China Taipéi.