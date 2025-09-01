  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Béisbol
Béisbol

La selección de Panamá de béisbol sub-18 quiere cambiar la historia

La selección de Panamá sub-18 debutará contra Estados Unidos en el Mundial.
La selección de Panamá sub-18 debutará contra Estados Unidos en el Mundial. Fedebeis
Por
Yasilka Córdoba R.
  • 01/09/2025 14:47
Debutarán en el Mundial el jueves 4 de septiembre ante Estados Unidos

Con las maletas llenas de ilusión y mucho compromiso, la selección de Panamá sub-18 viajó ayer a Okinawa, Japón para ver acción en el Mundial de la categoría, a partir del 5 de septiembre, un largo viaje, que será la experiencia de sus vidas.

El equipo salió a las 2:55 de la tarde, del aeropuerto Internacional de Tocumen, después de 3:40 horas aterrizarán en México, de donde seguirán su periplo 13 horas a Tokio, de allí el miércoles 3 de septiembre se volarán 2:40 horas más para por fin instalarse en Okinawa.

Panamá iniciará su participación el jueves 4 de septiembre enfrentando a Estados Unidos, en el Okinawa Cellular Stadium, a las 1:30 a.m.

En su segundo duelo, los panameños se enfrentarán a Australia el 5 de septiembre a las 8:30 p.m., en el mismo escenario, el 7 de septiembre se mide a China Taipéi a las 4:30 a.m., ante Alemania van a las 12:30 medianoche el 8 de septiembre y cierra ante China el 8 de septiembre, a las 8:30 p.m.

Después de varios meses de entrenamientos, de una planificación, un largo viajo pero el equipo ya está listo para el torneo. El tema de ritmo se complica, porque salimos lunes, llegamos allá el miércoles, el jueves espero tener un estadio donde podemos entrenar”, comentó el mánager Carlos Maldonado antes de despegar.

Enfrentar a Estados Unidos en el primer juego, a 24 de horas de llegar, pero pienso que el equipo está preparado, sobre todo psicológicamente, sabemos lo que estamos enfrentando, la distancia que vamos recorrer lo que eso significa, pero vamos con la mentalidad positiva y jugar béisbol”, agregó.

Maldonado también expresó el deseo de cambiar la historia y que el objetivo es poder ganarle a equipo de primer nivel como Estados Unidos y China Taipéi.

VIDEOS

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** ( cuenta de X de la UNMigration en Afganistán / EFE )

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los...

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo