Panamá prepara su ‘arsenal bélico’ para la Copa América de béisbol

La Copa América no solo presentará a los mejores peloteros de la región, salvo Estados Unidos, sino a los que acompañarán a algunos de estos equipos al próximo Clásico Mundial de 2026, como es el caso de Panamá.De allí, que tanto el gerente de selecciones, Dámaso Espino; como el mánager, José Mayorga, recalcaron en la primera jornada de entrenamiento, lo importante de que los convocados se metan de lleno en las prácticas, con la mentalidad de ganar el torneo. 'Necesitamos inyectar a nuestros peloteros el sentido de urgencia de salir a entrenar y estar listos para jugar el torneo en 20 días, tenemos que ponernos con la mentalidad de entrenar, jugar y ganar', expresó Espino.En tanto que Mayorga indicó que 'iniciamos los entrenamientos con una sola meta, un solo objetivo, clasificar a la siguiente ronda y ganar la Copa América, es a lo que venimos'.Ambos dirigentes señalaron que se encuentran en conversaciones con algunas organizaciones y peloteros, buscando asegurar su participación, aunque están consciente del compromiso que tienen con sus equipos.