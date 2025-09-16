Champions League: Michael Murillo debuta frente al Real Madrid

Michael Amir Murillo ha escrito su nombre en letras doradas en el libro de los récords. El defensor panameño debutó en la UEFA Champions League con el Olympique de Marsella, nada más y nada menos frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

A los 78 minutos de juego, el entrenador del equipo francés, Roberto De Zerbi, le dio la oportunidad a Murillo se hacer su debut ingresando por Emerson. El jugador de 29 años se posicionó en el lateral izquierdo, alternando su perfil.

Si bien es cierto que finalmente hizo su debut en la máxima competición de clubes en Europa, la suplencia de Murillo sorprendió a más de uno, debido a que venía jugando todos los partidos en la Ligue 1. Había salido en el 11 titular en los cuatro partidos del torneo liguero con el cuadro del Marsella.

En los 12 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, Murillo completó 6 pases de 7 intentados (86% de efectividad), tocó el esférico en 10 ocasiones y ganó un duelo aéreo.

Con este debut, Murillo se une a César Blackman como los únicos futbolistas panameños en toda la historia en jugar la Champions League. Blackman lo logró la temporada anterior con el Slovan Bratislava.

Sumado a ello, el defensor del Marsella también ingresa a la lista de panameños que han jugado contra el Real Madrid. En su momento también lo hicieron Julio Dely Valdés, Rommel Fernández, Felipe Baloy y José Luis Rodríguez.

Con este capítulo cumplido frente al Real Madrid, el Marsella recibirá al Ajax este martes 30 de septiembre a las 2:00 p.m. (hora local). Aún deberán jugar frente al Sporting Portugal, Atalanta, Newcastle, Union St. Gilloise, Liverpool y Club Brujas en esta fase de liga de la Champions League.