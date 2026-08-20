Panamá será sede del Grand Prix UCI de ciclismo

Las acciones darán inicio el 23 de agosto con el Gran Prix Panamá, en la categoría UCI 1.2; seguidamente el 27 de agosto con el Gran Prix Chitré, también categoría UCI 1.2; y el certamen cerrará los días 29 y 30 de agosto con la Clásica Azuero, categoría UCI 2.2.

El ciclismo mundial volverá a la acción y lo hará por todo lo alto en Panamá. Diferentes ciclistas internacionales vendrán a nuestro país para participar en el Grand Prix de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en la que reunirá importantes ciclistas de diferentes categorías y equipos internacionales del 23 al 30 de agosto.

Este circuito internacional contará con la participación de equipos de diferentes países de Latinoamérica y de Europa, llevando el ciclismo profesional a distintos puntos de nuestro país y consolidando a Panamá como un nuevo escenario para competencias de élite.

Entre las escuadras confirmadas, destaca el equipo italiano Solution Tech–Nippo–Rali, en cuyas filas militan los ciclistas panameños Roberto González y Carlos Samudio. Ellos tendrán la oportunidad de competir ante los suyos contra figuras importantes del ciclismo mundial.

Entre los nombres más importantes que estarán en las pruebas es el velocista serbio Dušan Rajović, quien aterrizará en Panamá respaldado por un destacado palmarés internacional. Rajović es uno de los atletas con la mayor cantidad de victorias en este año, siguiendo muy de cerca los números Tadej Pogačar, quien ocupa la primera posición global.

Rajović llegará acompañado por toda la estructura de la escudería italiana, equipo que utiliza entre sus principales herramientas de competición la Rali Evolve.

La llegada de la escudería italiana marcará un hecho histórico para el deporte nacional, al convertirse en el primer equipo profesional de categoría UCI ProTeam en competir en suelo panameño, elevando el nivel de una semana que promete colocar a Panamá como el epicentro del ciclismo internacional.