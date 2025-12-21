Cifras de escándalo: revelan cuánto dinero realmente ganó Jake Paul y Anthony Joshua tras su pelea

Lejos de ser una exhibición, la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua fue un combate profesional que quedó registrado en el récord de ambos boxeadores. El enfrentamiento se disputó a ocho asaltos de tres minutos, un formato más corto que el de las peleas estelares tradicionales.

El combate terminó con la segunda derrota profesional de Jake Paul, quien además sufrió una doble fractura de mandíbula a causa de los golpes recibidos.

Sin embargo, mucho se dice que esta pelea transmitida por Netflix le dejó a cada uno de los boxeadores una suma inimaginable de dinero. Tanto así que Jake ni Joshua tendrían que pensar en volver al ring en un buen tiempo ni por taquilla.

Estas fueron las ganancias de Jake Paul y Anthony Joshua por su combate de boxeo

Por enfrentarse a Anthony Joshua este viernes 19 de diciembre, Jake Paul habría ganado cerca de 92 millones de dólares. La bolsa total del combate fue de 184 millones, repartida en partes iguales, por lo que ninguno de los dos boxeadores recibió una suma mayor. Con esta cifra, Paul registra el mayor pago de su aún corta carrera en el boxeo profesional.

Mucho se dice que aunque Anthony Joshua obtuvo la victoria, no le habría beneficiado pelear con Jake Paul por el simple hecho de que al cobrar el jugoso cheque tendría que despojarse de la mitad de la suma de dinero solo en impuestos de Estados Unidos y Reino Unido.