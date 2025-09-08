  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes
FÚTBOL

Cinco frases más contundentes de Thomas Christiansen, tras empate de Panamá ante Guatemala

Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá.
Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Jean Paul Francis
  • 08/09/2025 23:23
Thomas Christiansen, director de la selección de Panamá, conversó con los medios tras el empate ante Guatemala en las eliminatorias de Concacaf del Mundial 2026.

El camino de la selección de Panamá se complica un poco en las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 al obtener solo dos puntos en la ventana de septiembre. Tras el partido ante Guatemala en el Estadio Rommel Fernández, las declaraciones de Thomas Christiansen eran las más esperadas.

A continuación los puntos claves abordados por el director técnico de la selección de Panamá durante la conferencia de prensa:

- Favoritismos: “No lo siento, tenemos que demostrar que estamos para jugar el Mundial. Hay que mejorar y, sobre todo, de cara a gol.

- El rival: “Me sorprendió. Perdieron mucho tiempo, tiraron muchos centros y en la rueda de prensa anterior hablé de los movimientos de ruptura de Santis. Hicieron un buen partido, quizás lo vivieron más que nosotros”.

Edgar Yoel Bárcenas durante el partido entre la selección de Panamá y Guatemala.
Edgar Yoel Bárcenas durante el partido entre la selección de Panamá y Guatemala. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

- Eliminatorias: “Tenemos que tener más hambre y pasión. Voy asumir mi responsabilidad en todo ese sentido, no me voy contento con estos dos puntos en esta ventana y tendremos que conseguir los puntos en la siguiente ventana”.

- Balance: “Tenemos para clasificar. Debemos mejorar de cara a gol porque eso te hace ganar los partidos. Tenemos que dar un paso adelante. No solo se gana con el escudo”.

- Cosas positivas: “Han habido cosas buenas. En el segundo tiempo, la circulación fue mejor, las aproximaciones al área fueron más rápidas y tuvimos superioridades por fuera”.

VIDEOS
Lo Nuevo