Cinco frases más contundentes de Thomas Christiansen, tras empate de Panamá ante Guatemala

El camino de la selección de Panamá se complica un poco en las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 al obtener solo dos puntos en la ventana de septiembre. Tras el partido ante Guatemala en el Estadio Rommel Fernández, las declaraciones de Thomas Christiansen eran las más esperadas.

A continuación los puntos claves abordados por el director técnico de la selección de Panamá durante la conferencia de prensa:

- Favoritismos: “No lo siento, tenemos que demostrar que estamos para jugar el Mundial. Hay que mejorar y, sobre todo, de cara a gol.

- El rival: “Me sorprendió. Perdieron mucho tiempo, tiraron muchos centros y en la rueda de prensa anterior hablé de los movimientos de ruptura de Santis. Hicieron un buen partido, quizás lo vivieron más que nosotros”.