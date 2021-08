El Relevo de la Antorcha Paralímpica listo para llegar a Tokio

Antes de seguir con el tema del jueves 19 de octubre de 2021, con título principal: “! Nombre Nuevo ¡” :El Cambio d Pandeportes a ‘San Nicolás’, daré prioridad a un Información del Departamento de Comunicaciones del Comité Internacional Olímpico (COI) que preside Thomas Bach, con fecha 19 de agosto de 2021. Claro está, que el tema también es enviado a los medios por otras agencias de noticia, que incluye a ‘EFE’, ‘AP’, etc. Contenido: ¡ Faltan cinco días ¡. La Antorcha Paralímpica de Tokio 2020, ha comenzado su trama final como la Ceremonia Abierta de los Juegos Paralímpicos, el 24 de agosto se acerca rápidamente.

Descubra dónde se lleva a cabo el relevo de la antorcha antes de que llegue a la ciudad anfitriona de Tokio, donde se Encenderá la llama paralímpica. Después de recorrer 43 de los 47 Prefecturas que tiene Japón (un Prefector (a), es un Autoridad Administrativa descendiente de la línea Nacional del Gobierno. Rige los asuntos de la Administración Interna y la Seguridad. Título de varios jefes y militares), la Llama paralímpica ha comenzado su último viaje al Estadio de Tokio, para la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos.

Con el conflicto de “COMPARTIR TU LUZ”, las llamas se han reunido durante los festivales de encendidos de ‘LLAMA’ en pueblos y ciudades en todo Japón, a medida que la emoción se acumula en la anticipación para los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto. El relevo de la Antorcha Paralímpica ahora se mueve a Shizuoka, Chiba, y Saitama, que varias Ceremonias de encendido de Llamas celebrada en las tres prefecturas mientras que la Llama de la Antorcha también visitará a municipios de las áreas. Tras su recorrido por estas tres prefecturas serán las Llamas de 46 Prefecturas, se reunirán en Tokio, junto con la Llama de la Herencia de Stoke Mandeville, Gran Bretaña para Encender la Llama Preolímpica el 20 de agosto”. Tomen nota de esto.

Las Notas Sueltas. N°1). El Atletismo no deja de ser el ‘Rey de los Deportes’, En Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Odesur, ‘JCA’ y del Caribe, etc., etc. Es por ello que Atletismo Mundial, nuevo nombre de la IAAF, tiene que seguir con su masificación desde las categorías inferiores. Es por ello que hoy tocaré en forma sucinta, El Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, con la participación de aproximadamente 1,000 atletas, en el Estadio de Kassrani en Nairobi, Kenya.

Viendo algunos resultados de las Damas. En el Relevo Mixto 4 x 400 Metros Planos: Medalla de oro. Nigeria. Plata: Polonia, y Bronce, India. LANZAMIENTO DE JABALINA: ORO, (SBR) Adriana Vilagos, 61:46. PLATA: (GRE.), Elima Izenvgko, 59.60. BRONCE (CUBA), YASELENA BALLAR ROJAS, 55.48. #4), (BAH.), Rhema Otabor, 55.08. #5), (COL.), Valencia Barrios, 54.43. #13) (CAN), Erikó Sara, 45.58. (¿y atletas de Panamá?).

En la clásica centuria, (100 Metros Planos). Señalo que en la SEMI-FINAL clasificaron a la final: N°1), (JAM), Tina Clayton , 11.34.N°2), (NAM), Beatrice Masilingi, 11:35. N°3), (SUIZA), Melissa Gulschmidt, 11:50. N°4), (SRB), Ivana Tlic, 11:50. N°5, (SVK), Viktoria Forster, 11:54. N°6), (NGK), Praise Ofoku, 11:57. N°7), (JAM), Kerrica Hill, 11:60. N°9), (CZE). K. Eva 11.64. (ELIMINADAS). N°15, (REP. DOM), Lirangi Alonzo Tejada, 11:73. N°23 (GUATEMALA Mariandree Chacón, 11.99.RESULTADO FINAL. ORO (JAMAICA), Tina Clayton, 11.09. PLATA (NAM), Beatrice Masilingi, 11:39. BRONCE, (SUIZA) Melissa Gutschmidt, 11.51. N°7), (JAM), Kerrica Hall, 11.67.

Veamos ahora algunas actuaciones de los Varones, comenzando por los 100 METROS PLANOS. Los dos velocistas de Argentina, Tomás Mondino y Bautista Diamante , tuvieron un buen desempeño en la ‘Clásica Centuria’, con 10.53 y 10.63. En la ‘SF’ Letsile Tebogo, (Botswana), desplegó su superioridad. FINAL DE LOS 100 MTS. PLANOS, HOMBRES. OROM (BOT), Letsile Tobogo, 10:19. PLATA. (RSA.) Benjamin Richardson, 10.28. BRONCE. (CUBA), SHAINER RENGIFO MONTOYA, 10:32. #4), (OMA), Anuvar Ali Al Balush, 10:39. #5), (POL), Oliver, 10:46. #7) (GRN), Nazzio John, 11:52. #8), (NGR), O. Godson Oke, 10.74. Seguiré mañana con más resultados del Campeonato Mundial U-20 de Nairobi, Kenya.

Volviendo con el tema de lo que el Coctel título: “! Nombre Nuevo ¡”: El Cambio de Pandeportes a ‘San Nicolás’. La insistencia a ‘raja-tabla’ del nuevo ‘Cacique de Pandeportes’, el ‘HD’ Héctor Brands, y los que integran lo que llama su ‘Mesa de Trabajo’, si respetan la Ley 50 del 2007, que aún rige el Deporte en Panamá, deben primero corregir los Errores, que el entonces Presidente de Panamá, ‘SE’ Martín Torrijos Espino, junto con su ‘DG’ del INDE/Pandeportes, Ramón Cardoze, (Padre) de la GACETA OFICIAL (N°22.776) ( Por la Cual se Reorganizó el Instituto Nacional de Deportes (INDE).

CAPÍTULO II (De la Administración). Artículo 5 “La Dirección y Administración del INDE estará cargo de una Junta DIRECTIVA Y DE UN DIRECTOR GENERAL..ARTÍCULO 6. La Junta Directiva estará integrada por: EL MINISTRO DE EDUCACIÓN quien la presidirá, con derecho a voz y voto; en su DEFECTO ACTUARÁ EL ‘VICEMINISTRO, o el funcionario que él designe. (esto lo quieren entender los que forman parte de lo que ‘auto-apodan’, ‘El buen Gobierno’. Reitero menos en el deporte.

El Articulo 7 de la Ley 16 dice en su Artículo N°7. “La Junta Directiva será convocada a sesiones por el Presidente, Por SU PROPIA INICIATIVA O A SOLICITUD DE CUATRO (4) DE SUS MIEMBROS. En La LEY 50 QUE RIGE EL DEPORTE. En su ARTÍCULO 12. Describe las FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE PANDEPORTES. ALTERARON EL ARTÍCULO 12. EN EL PUNTO 3 PUSIERON: “Convocar las REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN). ¿Qué opina la Los comunicadores serios sobre lo señalado?

Viendo Más Deportes y Atletas que reciben Estímulos Deportivos Mensuales de Pandeportes Mensuales aprobados de enero a diciembre de 2021, y el ‘Cacique de Pandeportes’, ‘HD’ Héctor Brands, y el ‘DT’ de Deportes y Recreación, y el ‘DT’ de 2.Deportes y Recreación dicen que se debe mejorar, lo que si amerita el cambio de nombre de Pandeportes a “San Nicolás: ESGRIMA: Eileen Marie Grench. $2000,00. Josafat Calef Grant Garcia: “$200.00.

Alessandra Valeria Aicardi González: $800.00. Arturo Isaac Dorati Ameglo. $800.00. FÚTBOL AMERICANO: Gaspar Fernando Ramos Reyes: $500.00. GIMNASIA: Hillary Heron: $300.00. Joseph Putaturo: $200.00. Lana Herrera: $300.00. Karla Navas: $300.00. María Delgado: $300.00. Richard Atencio: $300.00. Sebastián Sue: $200.00. GOLF: Laura Restrepo Botero. $800.00. JUI JITSU: Edelgar Feng MacreYanguez: $500.00. JUDO. Alexis Artur Harrison Ayarza. $1,000.00. Anna Gabrielle Tirad Mutis: $600.00. JUDO. David Emanuel Martínez Sánchez: $200.00. Estéfani Caroline Aguilera Sánchez $400.00. KRISTINE LISBETH JIMÉNEZ $3,000.00. Mario Alberto Cordones Ruíz: $400.00. MIRYAM THERESA ANTONIETTA ROOPER YEARWOOD, $4,000.00. Nemesis Kiroba Candelo Scotland: $800.00. Pablo Edgar Díaz Pérez, $300.00. Lilian Eleyss Cordones Ruíz. $200.00. Quibian Rafael Waisome Arosemena $200. El Judo cuenta con 12 Atletas que reciben Estimulo Deportivo mensual. El Karate cuenta con OCHO ATLETAS. Héctor Cención: $3,000.00.

La LUCHA TIENE 30 ATLETAS: Alvis Albino Almendra Jiménez, $3,000.00. LA NATACIÓN. 16. Edgar Roberto Crespo Echevarría. $2,000.00. Emely Marie Santos Silva: $1,000.00. Tomen nota de todo esto.