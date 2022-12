Antes de comenzar la tertulia de hoy, “UN TIP SUELTO”, de Prensa Latina de Cuba), Dic. 6, 2022 (CST12:49 GMT)-0500, Doja, 6 de dic. Después de empatar sin goles en los 90 minutos y los dos tiempos extra, Marruecos venció hoy por 3-0 a España en la tanda de penales y clasificó a cuartos de final en la Copa Mundial de fútbol de Qatar 2022.

El gran héroe de la velada fue el arquero Yassine Bounou, quien atajó dos disparos en la tanda y sentenció el match (Pablo Sarabia mandó además uno al poste).

Para los marroquíes, conocidos como los Leones del Atlas, esta significa la mejor actuación de la historia, pues anteriormente solo habían llegado hasta octavos una vez, especialmente en 1986.

Este fue el segundo partido que se definió en la lotería de los penales en Qatar 2022, pues ayer ya Croacia había clasificado a cuartos de final tras vencer en esa instancia a Japón.

Ahora Marruecos espera en la siguiente ronda por el ganador del duelo entre Portugal y Suiza, previsto para horas de la noche en el Estadio Lusail".

Confirman Invitación Oficial a Lula para visitar Estados Unidos. Recibió invitación oficial para visitar Estados unidos, donde se reunirá con el mandatario Joe Biden.

Recibió invitación para visitar a Biden pero viajará tras su posesión.

Tal convite emergió durante el diálogo que sostuvo en un hotel con el asesor de Seguridad Nacional de ese país, Jake Sullian.

“Hoy recibí del consejero de seguridad estadounidense, Jake Sullivan, la invitación del presidente Joe Biden para visitarlo en la Casa Blanca. Estoy emocionado de hablar con el presidente Biden y profundizar la relación entre nuestros países”, escribió Lula en una redsocial sobre la cita con el consejero de Biden.

Además del gobernante lula y Sullian, participaron en el encuentro, por el lado estadounidense: Juan Gonzales, asesor del gobierno de Estados Unidos para América Latina; Ricardo Zúñiga, vicesecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental; y Douglas Konneff, encargado de negocios de la embajada de Brasil.

Del equipo de Lula, estaban presentes el senador Jaques Wagner, los ex ministros Celso Amorim, de Relaciones Exteriores , y Fernando Haddad, de Educación.

Tras la reunión, Amorim adelantó a la prensa que Lula no descartó viajar todavía en diciembre, pero indicó que prefiere hacerlo en enero, después de la toma de posesión de la presidencia.

"(Lula)" valoró mucho el hecho de que la invitación se hiciera de esta manera, pero que tal veiz no diera para estar en (Estados Unidos) antes de la toma de posesión. Pero que él piensa que se puede ir a principios de año también ya en una visita oficial como presidente", precisó el ex canciller.

En el encuentro, Sullivan regaló al fundador del Partido de los Trabajadores una camiseta de la selección estadounidense de fútbol, eliminada de la Copa del Mundo en Qatar.

De acuerdo con Amorim, que integra el equipo de transición en el área de relaciones exteriores, Lula y Sullivan tuvieron “una conversación muy amplía” de casi dos horas sobre temas regionales y mundiales, como el cambio climático, la guerra en Ucrania y la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

También se abordó el fortalecimiento de la democracia en la región y la cooperación al desarrollo y tecnología.

De acuerdo con Amorim, la plática no abordó en detalle cómo Brasil y Estados Unidos pueden actuar en la lucha contra el cambió climático, pero se reconoció la importancia del compromiso de ambos países.

El gigante suramericano a lo largo del gobierno del derrotado mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro registró alto índices de deforestación de la Amazonia, lo que generó críticas de otras naciones.

“La visita a Estados Unidos fue uno de los asuntos que el expresidente brasileño (2003-2010) abordó en su conversación con el Asesor de Seguridad nacional de la Casa Blanca y con el director sénior para Asuntos del hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González. El dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) pretendía viajar a Estados Unidos en diciembre, antes de asumir su tercer mandato como Jefe de Estado de Brasil el 1 de enero próximo, pero la visita al parecer tendrá que aplazarse , según el .ex canciller brasileño Celso Amorim en declaraciones a periodistas. Según el ex Canciller, miembro del equipo de transición del presidente electo y que participó en el encuentro, Lula “no dijo que no pero que tal vez no lo consiguiera, aunque apreció mucho que la invitación hubiera sido de otra manera. “Brasil está volviendo a ser respetado por el mundo”, dijo Lula al comentar la invitación que recibió de un comentario que hizo en su cuenta de Instagram y en referencia al supuesto aislamiento del país durante el Gobierno del presidente saliente con el entrante, Bolsonaro prefirió ser representado por su secretario de Asuntos Estratégicos, almirante Flavio Rocha, con quién los miembros de la delegación estadounidense se reunieron en la embajada de ‘EE:UU’, en Brasilia.

De acuerdo con Amorim, además de asuntos políticos, entre los que citó las amenazas a la democracia en ambos países por las acciones de DONALD TRUMPH y de JAIR BOLSONARO, Lula conversó con Sullivan especialmente sobre el G20 y sobre medioambiente."Fue una conversación muy amplia" que abordó asuntos regionales, cooperación tecnológica para el desarrollo sustentable, cambios climáticos y fortalecimiento de la democracia, dijo el ex canciller: "Hablaron de todo, principalmente, de la última reunión del G20 y de la necesidad de una nueva gobernanza mundial", agregó EFE.".

"Un TIP SUELTO". En mi Sitio-Web, Recibí un Nota de la Comisión de Prensa del Comité Olímpico Internacional (COI), que preside Thomas Bach. Título. "Reunión de la Junta Ejecutiva del COI del 5 al7 de diciembre de 2º22, Día 2, Información para los Medios. La Junta Ejecutiva (EB) del Comité Olímpico Internacional (COI), se reunirá del lunes 5 de diciembre al miércoles 7 de diciembre en la Casa Olímpica em Lausana, Suiza.

El EB del COI programado para recibir actualizaciones sobre las actividades del Movimiento Olímpico, las Comisiones del COI y la administración del COI, así como Informes de los Comités Organizadores de las próximas ediciones de los Juegos Olímpicos. Con el fin de informarles sobre los debates de hoy, habrá una rueda de prensa en línea al final del día de hoy, martes 6 de diciembre.