En mi Sitio Web, con fecha 10 de marzo, 2023, recibí de la AMA/WADA, de su oficina principal, en Montreal, Canadá, que preside Withold Bánka, un comunicado que dice:

La AMA anuncia la inauguración del Ombuds Antidopaje de los Deportistas.

Se complace en anunciar que Anna Thorstenson asumirá el cargo inaugural de Ombuds antidopaje de los atletas (Ombuds). La Sra. Thorstenson dedicará parte de su tiempo a llevar a cabo el proyecto piloto de un año del Programa Ombuds. Los Ombuds trabajarán independientemente de WADA; informará al Comité Ejecutivo de la AMA (ExCo) sobre el progreso, las tendencias y los temas de interés; y también, mantener un contacto regular con el Consejo de Atletas de la AMA sobre temas de interés mutuo.

Al comentar sobre su nombramiento, la Sra. Thorstenson dijo: “Estoy emocionada de asumir el papel de Ombuds para poner a prueba el Programa. El nuevo Programa de Ombudsman Antidopaje de los Atletas satisface una necesidad crítica de la comunidad antidopaje. El sistema antidopaje es complejo y los atletas pueden tener acceso confidencial y gratuito a una fuente de información neutral e independiente, alguien que pueda responder sus preguntas, ayudarlos a comprender mejor sus derechos y responsabilidades y navegar por el sistema antidopaje. Confío en que mi conocimiento y experiencia en antidopaje me colocan en una buena posición para satisfacer esta necesidad”.

Emma Terho, miembro del Consejo de Atletas de la AMA, y Presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, dijo: “Creo que los Omduds serán un recurso increíble para los atletas. Tendrán a alguien a quien acudir para pedir consejo, hacer preguntas, obtener información, y todo si costo ni preocupaciones sobre la confidencialidad o la parcialidad. El Consejo de Atletas está ansioso por trabajar con la Sra. Thorstenson mientras ella dirige el Programa Ombuds en el transcurso del año”.

FONDO:

En noviembre de 2021, el ExCo de la AMA respaldó una propuesta del proyecto piloto de un año para un Programa de Ombuds, que fue concebido y propuesto por el Comité de Atletas de la AMA (reemplazado por el Consejo de Atletas el 1 de enero de 2023). En febrero de 2022, AMA lanzó un proceso de contratación para el puesto, que atrajo más de 140 solicitudes.

SOBRE EL ROL:

En Defensor del Pueblo brinda a los atletas asesoramiento y asistencia gratuitos, neutrales, imparciales y justos en relación con el Programa Mundial Antidopaje y las entidades que desempeñan un papel en él.

Operando sobre los principios de independencia, imparcialidad, confidencialidad e informalidad, los deberes de los Ombuds son los siguientes:

Proporcional información, orientación, asesoramiento independiente y confidencial, y asistencia sin costo alguno para los atletas.

Ayudar a los atletas conectándolos con información, servicios, organizaciones o profesionales relevantes.

Ayudar a loa atletas con sus inquietudes y disputas a través de la revisión y presentación de informes, la búsqueda de hechos, la comunicación facilitada y la mediación caso por caso; también asesorar sobre cómo presentar quejas formales en casos en los que no logra una resolución informal.

Abogar por políticas y procesos justos, transparentes, oportunos y administrados equitativamente dentro del antidopaje.

Evaluar los derechos de los atletas dentro del antidopaje y abogar por su administración justa y equitativa.

Para conocer más sobre el rol, lo invitamos a leer los Términos de Referencia. El Defensor Antidopaje de los Atletas y la AMA comunicarán más detalles sobre cómo los atletas pueden acceder a este recurso y qué procedimientos se implementarán en las próximas semanas.

Acerca de la Sra. Anna Thorstenson.

Originaria de Suecia y ahora con sede en Lausana, Suiza, Anna Thorstenson es abogada de oficio y ha trabajado en la esfera antidopaje desde 2009. Ha estado en la Federación Ecuestre Internacional como asesora legal desde 2016 y continuará desempeñando ese papel junto a ella, nueva función como Ombuds. Su trabajo legal ha abarcado muchas áreas de antidopaje y ha trabajado con todos los niveles de partes interesadas, desde atletas hasta federaciones nacionales, organizaciones nacionales antidopaje, organizaciones del movimiento deportivo y autoridades públicas. También ha gestionado casos ante los tribunales deportivos y el Tribunal de Arbitraje del Deporte y ha liderado la mediación en casos legales complejos".

"MUERE EN PANAMÁ COMPETIDOR INTERNACIONAL QUE PARTICIPABA EN CAMPEONATO DE BOTES DE DRAGÓN" (Adiel Bonilla) Viernes 17 de marzo de 2023

“MUERE EN PANAMÁ COMPETIDOR INTERNACIONAL QUE PARTICIPABA EN CAMPEONATO DE BOTES DE DRAGÓN” (Adiel Bonilla@el siglo.com.pa

Este viernes se guardó un minuto de silencio en honor del atleta fallecido.

El Comité Organizado del Campeonato Panamericano de Clubes de Botes de Dragón 2023, confirmó la muere en Panamá de uno de los atletas internacionales que participan en esta actividad deportiva en la Calzada de Amador.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros atletas visitantes, indicó en un comunicado la organización”.

Yaunque no se dieron detalles de la identidad, se trataría de un atleta canadiense, quien falleció este jueves 16 de marzo. “El atleta recibió los primeros auxilios en el lugar del evento y fue trasladado de inmediato en la ambulancia contratada para la actividad, a un hospital de la localidad, detalló el ente organizador.

Nuestro país es sede de esta competencia que reúne 92 equipos de 10 países. (Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, y Trinidad y Tobago.

Las competencias se extenderá hasta el domingo 19 de marzo. Este viernes se guardó un minuto de silencio en honor al atleta canadiense fallecido".

"Educar te abre la mentalidad para elegir mejor a TUS GOBERNANTES". (Delvin Castillo) viernes 17 de marzo de 2023

“Educar te abre la mentalidad para elegir mejor a TUS GOBERNANTES”. (Delvin Castillo) viernes 17 de marzo de 2023-7:30 am.

“El Precandidato a diputado, Manuel Samaniego, dice que la educación es la escuela que puede revolucionar un país”. En cuatro meses y medio se acaba el proceso de recolección de firmas de los Precandidatos por la libre Postulación. Los aspirantes no se dan por vencidos y siguen recorriendo las comunidades. La población decide si respalda o no.

Manuel Samaniego, precandidato a Diputado por el circuito 8-6 (Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre y Las Garzas) es de la opinión que se necesita una oferta electoral diferente.

Desde más joven decía que no quería saber de política, que esto no me interesaba, pero a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta de que la política tiene que ver con todos los temas del país, y lastimosamente la educación, la salud y los temas de interés social pasan por los políticos.

No podemos como ciudadanos quedarnos estancados viendo desde lejos, sino que tenemos que involucrarnos, precisó Samaniego".

“OTRO TIP SUELTO” (EL CARABOBRÑO (EL DIARIO DEL CENTRO).

17 de marzo de 2023

La CPI emitió este viernes una ORDEN DE ARRESTO CONTRA PUTIN, como PRESUNTO RESPONSABLE

de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, la que supone un crimen de guerra, según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.

Los opositores venezolanos Julio Borges y Juan Guaidó respaldaron este viernes y calificaron como un “gran paso” la orden de detención contra Putin es un gran paso para resarcir a tantos víctimas de crímenes de guerra.

Esto demuestra que la justicia siempre vencerá al mal”, indicó Borges en un mensaje publicado en su cuenta Twitter.

La Sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova- Belova, Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambos órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.

El jefe de la duma o cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, aseguró hoy que "cualquier ataque contra el Presidente Putin es considerado como una "AGRESIÓN" contra el país, en alusión a la orden de arresto. Además, el Jefe del Comité de Instrucción de Rusia, Alexander Bastrick, ordenó lanzar una investigación sobre lo que llamó "EMISIÓN ILEGAL" por parte del Tribunal Penal Internacional de una orden de arresto contra un Ciudadano Ruso (EFE).