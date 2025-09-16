Codicader: Panamá obtiene oro en ajedrez

El ajedrez de Panamá ha dejado una marca imborrable en el Torneo de los Juegos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader) celebrado en Nicaragua. Los jóvenes talentos panameños demostraron su destreza en el tablero al dominar varias categorías, logrando poner el nombre del país en lo más alto del podio.

El equipo de ajedrez masculino primario de Panamá se alzó con la victoria, superando a delegaciones de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Este triunfo se vio complementado por el excelente desempeño individual de sus jugadores. El panameño Iván Herrera se coronó campeón en la categoría individual y ganó su tablero, sumando una medalla de oro más para la delegación.

Otros destacados que también se llevaron el oro en sus tableros fueron Andrés Navarro, Felipe Genera y Jarrin Dominik. Por su parte, Emmanuel Cornejo aseguró un valioso tercer lugar.

Luis Esquivel Golcher, presidente de la Federación Panameña de Ajedrez, expresó su orgullo: “Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado por el ajedrez panameño. Felicidades para todos ellos, han dejado el nombre de Panamá en alto”.

El equipo femenino primario de Panamá también tuvo una notable actuación, consiguiendo el tercer lugar en el X Codicader Femenino Primario de Ajedrez, superado solo por Guatemala y Nicaragua. Analia Badillo ganó su tablero, mientras que Caterina Rodrigues y Luciana Rocha obtuvieron un segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la categoría Blitz Primario masculino, Panamá se hizo con el subcampeonato, solo por detrás de Guatemala. Andrés Navarro consiguió el oro en su tablero, mientras que Emmanuel Roa y Emmanuel Cornejo obtuvieron un tercer y segundo lugar.

El equipo femenino de Blitz Primario finalizó en la cuarta posición. En esta categoría, la panameña Analia Badillo brilló con un segundo lugar.

El éxito del ajedrez panameño en estos juegos estudiantiles resalta el crecimiento y el potencial de este deporte en el país.