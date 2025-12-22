¿Cómo termina Panamá el 2025 en el ‘ranking’ FIFA?

La <b>Selección Nacional de Panamá</b> continúa consolidándose en el escenario internacional, reflejado en su posición dentro de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/panama-al-mundial-2026-el-mundo-celebra-su-historica-clasificacion-LD17720478" target="_blank">Clasificación Mundial Masculina de la FIFA</a></b>, un indicador clave del nivel competitivo del equipo de cara al <b>Mundial de la FIFA 2026</b>.Según la <b>actualización más reciente del </b><i><b>ranking</b></i><b> FIFA</b>, <b>Panamá está ubicado en el puesto número 30 del mundo</b>, lo que representa <b>la mejor posición histórica alcanzada por la selección panameña</b> en esta clasificación oficial.El primer puesto de la lista lo tiene España con 1877.18 puntos, seguido de Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil. Esta ubicación confirma el crecimiento sostenido del equipo nacional en los últimos años, producto de su rendimiento en partidos internacionales oficiales, incluidos enfrentamientos en eliminatorias mundialistas y torneos regionales de nivel competitivo.La posición en el ranking FIFA también tiene impacto sobre aspectos como la <b>distribución en bombos para sorteos oficiales</b> y la consideración internacional del nivel actual de cada selección clasificada al Mundial, como sucede con Panamá rumbo a la edición 2026. Además, Panamá se mantiene entre las selecciones mejor posicionadas de <b>Concacaf</b> y como una de las más competitivas de <b>Centroamérica</b>, superando a varios combinados de la región en la clasificación actual.De cara al Mundial 2026, <b>conservar o mejorar esta posición en el ranking será un objetivo clave</b> para fortalecer las aspiraciones del equipo en el máximo torneo mundialista, al que Panamá volverá a asistir tras <b>su primera participación en Rusia 2018</b> y su clasificación consolidada para 2026.