¿Cómo termina Panamá el 2025 en el ‘ranking’ FIFA?

La Selección Nacional de Panamá continúa consolidándose en el escenario internacional, reflejado en su posición dentro de la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, un indicador clave del nivel competitivo del equipo de cara al Mundial de la FIFA 2026.

Según la actualización más reciente del ranking FIFA, Panamá está ubicado en el puesto número 30 del mundo, lo que representa la mejor posición histórica alcanzada por la selección panameña en esta clasificación oficial.

El primer puesto de la lista lo tiene España con 1877.18 puntos, seguido de Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil.

Esta ubicación confirma el crecimiento sostenido del equipo nacional en los últimos años, producto de su rendimiento en partidos internacionales oficiales, incluidos enfrentamientos en eliminatorias mundialistas y torneos regionales de nivel competitivo.

La posición en el ranking FIFA también tiene impacto sobre aspectos como la distribución en bombos para sorteos oficiales y la consideración internacional del nivel actual de cada selección clasificada al Mundial, como sucede con Panamá rumbo a la edición 2026.

Además, Panamá se mantiene entre las selecciones mejor posicionadas de Concacaf y como una de las más competitivas de Centroamérica, superando a varios combinados de la región en la clasificación actual.

De cara al Mundial 2026, conservar o mejorar esta posición en el ranking será un objetivo clave para fortalecer las aspiraciones del equipo en el máximo torneo mundialista, al que Panamá volverá a asistir tras su primera participación en Rusia 2018 y su clasificación consolidada para 2026.