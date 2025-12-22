‘Maduro debe irse’: Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanza mensaje contra la flota fantasma venezolana

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en una entrevista para Fox News delcaró que “Maduro debe irse” al referirse a las acciones que adelanta el gobierno de Estados Unidos contra la denominada flota fantasma venezolana, a la que vinculó con actividades ilegales y el tráfico internacional de drogas.

La secretaria explicó que la operación está siendo liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Defensa, y forma parte de una estrategia más amplia del Departamento de Seguridad Nacional, que, según dijo, opera de manera permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

De acuerdo con la secretaria, estas acciones no solo buscan interceptar embarcaciones, sino también enviar un mensaje claro a la comunidad internacional de que las actividades ilegales atribuidas al régimen venezolano “no pueden continuar”.

“La actividad ilegal en la que Maduro está participando no puede continuar. Él debe irse”, expresó.

Detalló que esta labor involucra a múltiples agencias, los servicios de control fronterizo, inmigración y los programas de formación de las fuerzas del orden.

Sostuvo que los recursos obtenidos estarían siendo utilizados para financiar la compra y distribución de drogas en distintas partes del mundo. Asimismo, calificó al gobierno de Venezuela como un enemigo de Estados Unidos y aseguró que se están tomando medidas firmes para frenar estas operaciones.

En ese sentido, destacó el trabajo de la Guardia Costera, al señalar que está realizando interdicciones de manera segura y efectiva, al tiempo que envía “un mensaje contundente” de que Estados Unidos continuará defendiendo su seguridad nacional.