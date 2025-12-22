‘Maduro debe irse’: Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanza mensaje contra la flota fantasma venezolana

<b>La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem,</b> en una entrevista para <b>Fox News</b> delcaró que <b>'Maduro debe irse'</b> al referirse a las acciones que adelanta el gobierno de Estados Unidos contra la denominada <b>flota fantasma venezolana</b>, a la que vinculó con actividades ilegales y el tráfico internacional de drogas.La secretaria explicó que la operación está siendo liderada por la <b>Guardia Costera de Estados Unidos,</b> con el apoyo del Departamento de Defensa, y forma parte de una estrategia más amplia del Departamento de Seguridad Nacional, que, según dijo, opera de manera permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana.De acuerdo con la secretaria, estas acciones no solo buscan interceptar embarcaciones, sino también enviar un mensaje claro a la comunidad internacional de que las actividades ilegales atribuidas al régimen venezolano 'no pueden continuar'.<b>'La actividad ilegal en la que Maduro está participando no puede continuar. Él debe irse'</b>, expresó.Detalló que esta labor involucra a múltiples agencias, los servicios de control fronterizo, inmigración y los programas de formación de las fuerzas del orden.Sostuvo que los recursos obtenidos estarían siendo utilizados para financiar la compra y distribución de drogas en distintas partes del mundo. Asimismo, calificó al gobierno de Venezuela como un enemigo de Estados Unidos y aseguró que se están tomando medidas firmes para frenar estas operaciones. En ese sentido, destacó el trabajo de la Guardia Costera, al señalar que está realizando interdicciones de manera segura y efectiva, al tiempo que envía 'un mensaje contundente' de que Estados Unidos continuará defendiendo su seguridad nacional.