Con más de 700 agentes, Policía Nacional activa triple anillo de seguridad para el partido entre Panamá y Surinam

La Policía Nacional detalló que con motivo del juego entre las selecciones de Panamá y Surinam este martes 14 de octubre se desplegaron más de 700 agentes en el Complejo Deportivo Rommel Fernández Gutiérrez.

El operativo de la entidad busca garantizar la seguridad y el orden público antes, durante y después del partido de fútbol en el Rommel Fernández Gutiérrez.

La Policía Nacional indicó a través de su cuenta de X que se implementarán tres anillos concéntricos de seguridad alrededor del estadio.

Información clave para los asistentes:

Apertura de puertas: Las puertas del estadio se abrirán a las 4:00 p.m., por lo que se le solicita a la ciudadanía llegar a tiempo.

Accesos: Habrá tres accesos habilitados para la entrada del público.

Identificación obligatoria: Todo asistente debe portar su cédula para ser identificado.

Objetos prohibidos:

Armas de fuego

Objetos punzocortantes

Cualquier otro objeto prohibido para entrar al estadio

La Policía Nacional hace un llamado a la afición a apoyar a la selección “de manera ordenada” y cooperar con las medidas de seguridad para que el evento se desarrolle sin contratiempos.