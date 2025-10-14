Con más de 700 agentes, Policía Nacional activa triple anillo de seguridad para el partido entre Panamá y Surinam

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/policia-nacional" target="_blank">La Policía Nacional</a> detalló que con motivo del juego entre las selecciones de<b> Panamá y Surinam</b> este martes 14 de octubre se desplegaron más de 700 agentes en el <b>Complejo Deportivo Rommel Fernández Gutiérrez</b>.El operativo de la entidad busca garantizar la seguridad y el orden público antes, durante y después del partido de fútbol en el Rommel Fernández Gutiérrez.<b>La Policía Nacional indicó a través de su cuenta de X que se implementarán tres anillos concéntricos de seguridad alrededor del estadio.</b><b>Información clave para los asistentes:</b>Apertura de puertas: Las puertas del estadio se abrirán a las 4:00 p.m., por lo que se le solicita a la ciudadanía llegar a tiempo.Accesos: Habrá tres accesos habilitados para la entrada del público.Identificación obligatoria: Todo asistente debe portar su cédula para ser identificado.<b>Objetos prohibidos:</b>Armas de fuegoObjetos punzocortantesCualquier otro objeto prohibido para entrar al estadio<b>La Policía Nacional hace un llamado a la afición a apoyar a la selección 'de manera ordenada' y cooperar con las medidas de seguridad para que el evento se desarrolle sin contratiempos.</b>