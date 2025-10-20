Danyer sacó su casta al ganar el Clásico Familia Farrugia y mantener su condición de invicto

El nacional Danyer rindió ayer una gran faena en la pista del Hipódromo Presidente Remón, cuando en dicha cartilla superó a los mejores potros nativos de dos años en el Clásico Luis (El Mago), Luis (Lulín), Andrés y Andy Farrugia y Eleida de Farrugia.

La carrera, que servía como la Primera de la Triple Corona Juvenil de potros nativos de dos años, se celebró sobre mil 100 metros y bolsa de 24 mil 200 dólares ($24,200), con una matrícula de ocho ejemplares.

El victorioso es hijo de Giant Gizmo en Cosita Dulce por Concerto, nacido y criado en el Haras Cerro Punta, defensor de los colores del Stud Las Perlas, bajo los cuidados del preparador Luis A. Paz Rodríguez y la monta del experimentado látigo Luis E. Arango.

El tiempo de la carrera marcó en el cronómetro 1:06 1/5 para los 1,100 metros, luego de parciales de 22:1/5 el primer cuarto de la milla y 46:3/5 para los 800 metros.

Tras el ganador arribaron a la meta Sol Papá Carlos, Capo Falcone, Silencio Criminal, y Yellowstone, que cerró el marcador.

Próximas carreras de la Triple Corona Juvenil

Las venideras dos pruebas de la Triple Corona Juvenil de potros criollos de dos años se celebrarán con los clásicos Louis, Rosita de Martinz y Alejandro Posse, el domingo 16 de noviembre y el Clásico Navidad, del jueves 25 de diciembre venidero.

Acto de premiación

En la ceremonia protocolar de entrega de premios Amelie Farrugia, a nombre de la familia Farrugia, fue la oferente de la copa del triunfo a Roberto Roy, en representación del Stud Las Perlas.

Rodolfo De Obarrio hizo entrega de un trofeo del Hipódromo al preparador Luis A. Paz Rodríguez, Marco Antonio Farrugia hizo lo propio al criador ganador, Haras Cerro Punta, recibido por Miguel Gutiérrez.

Luis Andrés Farrugia premió al preparador Luis A. Paz Rodríguez, Maricarmen Farrugia al jinete Luis Arango, recibido por su hijo Dylan Arango, Luis Miguel Farrugia al mozo de corral, recibido por Dylan Arango, Luis Humberto Farrugia III al palafrenero Félix Santamaría, y Michelle Miró Farrugia al pony boy, Neyro Murgas.

En este acto protocolar estuvieron presentes por la Administración del Hipódromo, Carlos de Oliveira Jr., junto a familiares y amigos de los homenajeados.

Una vez finalizada la ceremonia de entrega de premios, Andrés Farrugia Jr., a nombre de su familia, tuvo palabras de agradecimiento a la Administración del Hipódromo por la celebración de la prueba clásica y de felicitaciones para el equipo ganador del cotejo conmemorativo.

“Darle gracias a Dios y a la administración porque hayan considerado una vez más tener la cortesía de rendirle homenaje a una familia que literalmente lo ha dejado todo en este lugar. Mi abuelo se ganó la primera carrera de este Hipódromo en su inauguración y después de ahí se ganó todo lo que se podía ganar. No hay casualidades, hay diosidencias, que hoy también tengamos el gusto de que grandes amigos se hayan ganado esta carrera”

“El ingeniero Roy junto con su padre Don Alonso, el Dr. Manolín eran socios de mi abuelo en caballos varios, Cocoroco y principalmente Atlante que fue dos o tres veces ganador del Clásico Presidente. Felicidades al doctor Gutiérrez por el trabajazo que hace, que nos consta, a Luigi, a Tato a Guille, que también me dijo que se iba a ganar el clásico, le dije bueno mil felicidades y Dios primero así será y bueno ahora estamos aquí entre amigos celebrando, muchísimas gracias”, concluyó Farrugia.