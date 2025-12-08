El Barça, a reafirmar su paso adelante también en Europa

El Barcelona, que parece haber recuperado su mejor versión, volverá a jugar este martes un partido de la Liga de Campeones más de tres años después en el Spotify Camp Nou con la visita del Eintracht Fráncfort, al que se enfrentará con la obligación de ganar para mantener las opciones de conseguir el pase directo a octavos de final.

Tras sumar siete puntos de quince posibles en la competición continental, el conjunto de Hansi Flick ya no tiene margen de error en las últimas tres jornadas de las fase liga -ante el conjunto alemán, el Slavia de Praga y el Copenhague- si quiere optar a acabar entre los ocho primeros clasificados.

Dos semanas han pasado desde la dolorosa derrota frente al Chelsea en Stamford Bridge (3-0) y el bloque azulgrana, tal y como avanzó después de ese partido el técnico alemán, parece otro.

Tras caer en Londres, el equipo se ha levantado con victorias de mérito en el campeonato doméstico frente al Alavés (3-1), el Atlético de Madrid (3-1) y el Betis (3-5) que le han permitido afianzarse como líder de LaLiga con cuatro más que el Real Madrid.

Aunque más allá de estas victorias, las sensaciones del equipo son otras con un recuperado Raphael Dias ‘Raphinha’ en ataque y un jerárquico Pedro González ‘Pedri’ en la medular.

El brasileño, que no jugó ante el Betis por una sobrecarga, y el canario apuntan a salir de inicio. También el delantero Ferran Torres, autor de un triplete en el Estadio de La Cartuja, y el centrocampista Frenkie De Jong, suplente en el último partido, podrían ser titulares.

Asimismo, el Barça ha notado en positivo el regreso al Spotify Camp Nou, que ante el Eintracht Fráncfort acogerá el cuarto partido desde su reapertura, el primero en la ‘Champions’ desde el 26 de octubre de 2022, cuando cayó derrotado 0-3 frente al Bayern Múnich en la fase de grupos.

Unos meses antes, en el mismo escenario, el Barça cayó eliminado en los cuartos de final de la Liga Europa frente al Eintracht (2-3), en un partido que será recordado por la presencia masiva de aficionados alemanes en las gradas del estadio azulgrana.

Para evitar que se repitan esas escenas, el club catalán ha destinado todas las localidades disponibles exclusivamente a socios de la entidad.

Pese a ello, los sistemas de control del club han detectado más de 350 socios con indicios de venta fraudulenta, unos casos que se están monitoreando para minimizar la presencia de aficionados alemanes en la zona reservada al público local.

El Eintracht llega al duelo contra el Barcelona en horas bajas, tras recibir una goleada por 6-0 ante el RB Leipzig en un partido en los que los dirigidos por Dino Toppmöller parecieron tocar fondo tras una serie de reveses de diversa índole en las últimas semanas, resultado que le deja fuera de los puestos que otorgan la clasificación para las competiciones continentales la próxima campaña.

En la última jornada de la Liga de Campeones el Eintracht también había perdido por goleada, por 0-3 ante el Atalanta, que dejó al club alemán en mala posición de cara a la lucha por entrar entre los 24 primeros para disputar el pase a octavos de final, ya que es vigésimoctavo.

El remate ha sido la pérdida por lesión de uno de sus jugadores más importantes, el delantero Jonathan Burkardt, su máximo artillero en la Champions con dos goles, lo que merma el potencial ofensivo de un equipo que tiene “presión” y que necesita “reaccionar”, como ha reconocido Toppmöller.

El defensa del Barcelona Gerard Martín ha asegurado que se siente “cómodo” como central izquierdo, posición que ha ocupado en los últimos partidos, si bien ha subrayado que también “está preparado” para volver a jugar de lateral.

En la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones frente al Eintracht Fráncfort, el jugador catalán ha explicado que la salida de balón es una de las cuestiones que más le gustan de jugar en esta demarcación.

“En la pretemporada, Flick me quiso probar un partido como central y después no jugué en esa posición, pero sabíamos que podía jugar ahí, pues en los entrenamientos iba entrenando ahí. Ante el Alavés me preguntó si estaba preparado y le dije que sí. El entrenador me transmite mucha confianza”, ha destacado Martín.

Y ha añadido: “Me siento importante en el equipo, ahora me está tocando jugar más de central, después lo puedo hacer de lateral. Estoy preparado en las dos posiciones”.