‘El boxeo panameño vive la peor crisis de su historia’, afirman expertos

'En este momento el boxeo está por los suelos en todos los aspectos y con una dirigencia que no le importa nada, más que estar enquistados con los beneficios que reciben al estar vinculados a las organizaciones internacionales', indicó.Entre tanto, Héctor Villarreal apuntó que Panamá está en su peor momento.'En los años 90 hubo una seguía de campeones, pero solo por cinco años. Ahora, ya van como diez desde que ganó Jezreel Corrales', apuntó.Señaló que 'entre Córdoba y Murillo hubo otras oportunidades de campeonato, ya que siempre había muchos clasificados mundiales, que pelearon títulos, como León ‘Fiero’ Salazar, Robinson Cuestas, Gerardo López, Silverio Bárcenas, Evangelio Pérez y José Marmolejo', expresó. El veterano periodista también mencionó a otros, como fue el caso de Juan Antonio Torres, Orlando Soto, Arnulfo Romero, Jesús Gutiérrez y Virgilio Chifundo. Newland fue un poco más allá y se atrevió a comparar lo que acontece en el boxeo, con la ausencia de triunfos de la selección mayor de fútbol. 'Haciendo una comparación a lo que acontece con la selección de fútbol, vi pelear Azael ‘Candelilla’ Villar y si ese es el futuro del boxeo panameño, qué problema vamos a tener para volver a tener un nuevo campeón del mundo', sostuvo.'Todavía le falta mucha carrera para disputar un título mundial y ganarlo, porque el tema no es solo pelear, sino que se tenga posibilidades de ganar', añadió.Villarreal fue más enfático y contundente. '(En los noventa) había un montón de clasificados, hoy solo hay dos, Ricardo ‘Científico’ Núñez y Azael Villar y a los dos, los han noqueado varias veces', detalló.