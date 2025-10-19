‘El boxeo panameño vive la peor crisis de su historia’, afirman expertos

El boxeo panameño está en la peor crisis de su historia deportiva, a pesar de que en los últimos años las carteleras han mantenido un ritmo que superan la decena por temporada, aunque la calidad y el perfil del pugilista local pareciera estar estancado.

Esta conclusión no tiene que ver directamente al hecho de que dentro de poco cumpliremos diez años sin contar con un campeón, sino más bien con que en el horizonte no se ve una camada de pugilistas con potencial, para llegar exitosamente a disputar un cetro mundial.

Lo irónico de todo es que, como señalamos arriba, las funciones tienen muy buena salud y los promotores, incluyendo extranjeros, han contado con el apoyo económico gubernamental, algunos de ellos enarbolando la bandera de ser “los salvadores” del boxeo panameño.

El apoyo gubernamental llegó a tal punto, que durante la administración Cortizo hubo carteleras en el extranjero que mostraron una lona con el lema: “Visit Panama”, utilizada en algunas ocasiones en los programen locales patrocinados por la Autoridad del Turismo de Panamá, en la época del gobierno Martinelli.

No obstante, si contamos el apoyo gubernamental, a partir de Ricardo Martinelli hasta el de Laurentino Cortizo, pasaron quince años sin mayores cambios en la actividad, más allá de las coronaciones de Luis Concepción y Jezreel Corrales y que ya eran monarcas Celestino Caballero y Anselmo Moreno.

Consultamos a varios conocedores de la actividad para hablar con propiedad sobre el tema, comparando estos nueve años con los años 90, cuando se habló también de una crisis porque pasado cinco años, no se contaba con un campeón del mundo, hasta que llegó Víctor Córdoba, en 1991.

Después de Córdoba, hubo de esperar otros cinco años antes de que Carlos ‘Puas’ Murillo obtuviera un nuevo cetro y otros cuatro, para que volviéramos a tener un monarca en el colonense Mauricio Martínez.

Ahora, es cierto que en las dos ocasiones hubo de esperar un quinquenio, pero había una pléyade de prospectos clasificados y, si bien, las carteleras no eran tan abundantes como en la actualidad, había mucha calidad.

En esta oportunidad, consultamos a los periodistas Rodolfo Newland y Héctor Villarreal, y al expresidente de la Comibox capitalina, Miguel Prado.