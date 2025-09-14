El City sigue siendo el rey de Mánchester

3 - Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri (Nico, m.76), Bernardo (Aké, m.88), Reijnders; Foden, Doku (Savinho, m.76) y Haaland (Bobb, m.87).0 - Manchester United: Bayindir; Mazraoui (Mainoo, m.62), Yoro (Maguire, m.62), De Ligt, Shaw, Dorgu; Fernandes, Ugarte (Zirkzee, m.80); Mbeumo, Diallo y Sesko (Casemiro, m.80).Goles: 1-0. Foden, m.18, 2-0. Haaland, m.53 y 3-0. Haaland, m.68.Árbitro: Anthony Taylor.Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester). Se guardó un minuto de silencio por la muerte de Ricky Hatton, excampeón del mundo de boxeo.