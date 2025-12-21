El fútbol español ‘pierde’ a 30 futbolistas durante la Copa África

En vísperas del inicio de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025 en Marruecos, muchos clubes se han visto obligados a ceder a varios de sus jugadores a mitad de temporada. En el caso del fútbol español, un total de 30 jugadores han acudido a la llamada de su selección, siendo LaLiga la sexta competición de primer nivel que más jugadores aporta con 16.

Confirmadas las convocatorias de los distintos combinados nacionales, el fútbol español cederá a un total de 28 futbolistas para la próxima edición de la Copa África, que se disputa del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. De todos ellos, un total de 16 juegan actualmente en Primera División, y 14 de ellos entre Segunda División y categorías más bajas.

Marruecos contará con cinco representantes ‘españoles’ como Ez Abde y Amrabat (Betis), Ilias Akomach (Villarreal), Ounahi (Girona) y Brahim Díaz (Real Madrid), mientras que la República Democrática del Congo, Senegal, Nigeria, Angola y Camerún llamaron a dos jugadores cada uno: los congoleños Cédric Bakambu (Betis) y Pickel (Espanyol); los senegaleses Pathé Ciss (Rayo) y Pape Gueye (Villarreal); los nigerianos Akor Adams y Ejuke (Sevilla); los angoleños Randy Nteka (Rayo) y David Carmo (Oviedo); y los cameruneses Etta Eyong (Levante) y Boyomo (Osasuna).

Además, Omar Mascarell (Mallorca) también asistirá a la cita con Guinea Ecuatorial, selección que más se ha nutrido de los que actualmente juegan en el fútbol español con ocho jugadores.

LaLiga Hypermotion, segunda del fútbol español, cederá a cuatro hombres, el congoleño Brian Zipenga (Castellón), el argelino Luca Zidane (Granada), el guineano Gael Joel Akogo (Granada) y el camerunés Patrick Soko (Almería).

De igual manera han sido llamados diez futbolistas de otras categorías del fútbol en España como el joven zambiano David Hamansenya (Juvenil A del Leganés); los guineanos Aitor Embela (CD Soneja - 3ºRFEF), Marvin Anieboh (San Sebastián de los Reyes - 2º RFEF), Néstor Senra (Recreativo de Huelva - 2ºRFEF), Michael Ngaah (Real Ávila - 2º RFEF), Jannick Buyla (Numancia - 2ºRFEF), Álex Balboa (CD Lugo - 1º RFEF), Emilio Nsue (Intercity - 2ºRFEF) y Loren Zúñiga (Real Madrid Castilla - 1ºRFEF); y el zimbabuense Tapuwanashe Chakuchichi (UD San Fernando - 3ºRFEF), de sólo 16 años.

Del resto de ligas de primera división de Europa, la Ligue 1 francesa es la que más jugadores aporta para esta edición de la CAN, con 50 futbolistas, seguido de la Premier League inglesa con 32, la Serie A italiana y la Superliga de Turquía con 21 y la Bundesliga con 18.

Por debajo de los 16 representantes de LaLiga aparecen la Júpiter Pro League de Bélgica y la Primeira Liga de Portugal, aportado 14 futbolistas cada una.