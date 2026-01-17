El panameño Martín Krug aguarda su oportunidad en la élite del fútbol español

Krug volvió a aparecer en la convocatoria del Levante UD, aunque no tuvo participación en el último compromiso liguero de su equipo. La presencia en el banquillo, sin embargo, confirma que el cuerpo técnico sigue considerándolo dentro del proyecto deportivo para la temporada.

A sus 19 años, el zaguero ha ido ganando espacio de forma progresiva desde su incorporación al club español, acumulando experiencia tanto en entrenamientos de alto nivel como en competiciones oficiales fuera del torneo liguero. Su debut previo en la Copa del Rey ya le permitió mostrarse en el primer equipo, un paso clave en su proceso de adaptación al fútbol europeo.

El momento actual del Levante, marcado por la necesidad de resultados y ajustes tácticos, ha limitado la rotación de jugadores jóvenes, una situación habitual en clubes que buscan estabilidad en la tabla. Aun así, el entorno del futbolista confía en que la oportunidad llegue en el transcurso del campeonato.

Mientras tanto, Krug continúa sumando experiencia en silencio, con la expectativa de convertirse en el próximo panameño en debutar en LaLiga y consolidar su nombre dentro del balompié internacional.