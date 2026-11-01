Kimi Antonelli se convierte en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1

La victoria en México fue para el neerlandés Max Verstappen , de Red Bull, quien partió desde la quinta posición y logró remontar para quedarse con el primer lugar. El británico Lewis Hamilton , que había conseguido la pole position, terminó segundo.

Con apenas 20 años, Antonelli conquistó su primer campeonato tras cruzar la meta en la tercera posición de la carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El resultado le permitió alcanzar los 380 puntos y asegurar matemáticamente el título con cinco carreras todavía por disputarse.

Andrea Kimi Antonelli escribió su nombre en la historia de la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes se convirtió este domingo 1 de noviembre en el campeón mundial más joven de la categoría , al asegurar el título de la temporada 2026 durante el Gran Premio de México.

Un récord para la historia de la Fórmula 1

Con este campeonato, Antonelli supera la marca de Sebastian Vettel, quien ganó su primer campeonato en 2010 a los 23 años.

El último italiano que había ganado el campeonato de pilotos fue Alberto Ascari, quien consiguió sus títulos en 1952 y 1953. Desde entonces, ningún representante de ese país había vuelto a conquistar la corona.

El logro de Antonelli llega en su segunda temporada en la máxima categoría del automovilismo. Su ascenso estuvo marcado por una trayectoria destacada en las categorías formativas y por su incorporación al programa de jóvenes pilotos de Mercedes en 2018.

Nacido el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia, comenzó a competir en karting a los seis años. Sus resultados en esa disciplina le abrieron paso a los monoplazas y, posteriormente, a campeonatos como la Fórmula 4 Italiana, la Fórmula Regional Europea y la Fórmula 2.

Mercedes le dio la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 en 2025, después de que Lewis Hamilton anunciara su salida del equipo para incorporarse a Ferrari.

En 2026, el italiano dio un paso adelante y se consolidó como protagonista de la temporada. Sus victorias y resultados le permitieron tomar ventaja en el campeonato hasta asegurar el título en México, con cinco grandes premios aún pendientes.