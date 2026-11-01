Tragedia en West Palm Beach: avión privado se estrella con nueve personas a bordo

Un avión ejecutivo Learjet 60 con nueve personas a bordo se estrelló este domingo 1 de noviembre en una zona residencial del condado de Palm Beach, en el estado de Florida, provocando un incendio de gran magnitud y una amplia movilización de los equipos de emergencia. Hasta el cierre de esta información, las autoridades mantenían una investigación activa para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con datos preliminares de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto North Eleuthera, en las Bahamas.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 de la tarde, hora local, cerca de la comunidad de Cresthaven, en Palm Beach County.

Las primeras informaciones indican que el Learjet cayó en las inmediaciones de Military Trail y la 10th Avenue North, muy cerca de un parque de casas móviles.

Imágenes difundidas por medios locales y testigos muestran una gran columna de humo negro, llamas y restos del fuselaje esparcidos sobre la carretera y áreas residenciales.