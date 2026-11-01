Tragedia en West Palm Beach: avión privado se estrella con nueve personas a bordo

Un avión ejecutivo Learjet 60 con nueve personas a bordo se estrelló este domingo 1 de noviembre en una zona residencial del condado de Palm Beach, en el estado de Florida, provocando un incendio de gran magnitud y una amplia movilización de los equipos de emergencia. Hasta el cierre de esta información, las autoridades mantenían una investigación activa para determinar las causas del accidente.
De acuerdo con datos preliminares de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto North Eleuthera, en las Bahamas.
El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 de la tarde, hora local, cerca de la comunidad de Cresthaven, en Palm Beach County.
Las primeras informaciones indican que el Learjet cayó en las inmediaciones de Military Trail y la 10th Avenue North, muy cerca de un parque de casas móviles.
Imágenes difundidas por medios locales y testigos muestran una gran columna de humo negro, llamas y restos del fuselaje esparcidos sobre la carretera y áreas residenciales.
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La FAA confirmó que nueve personas viajaban a bordo de la aeronave. Sin embargo, las autoridades no habían divulgado de inmediato un balance oficial sobre sobrevivientes, fallecidos o personas heridas en tierra.
Algunos medios estadounidenses reportaron que se temía que todos los ocupantes hubieran perdido la vida, aunque esa información aún no contaba con una confirmación definitiva por parte de los investigadores.
Equipos de Palm Beach County Fire Rescue, la Oficina del Sheriff del condado y otros organismos de emergencia acudieron al lugar para combatir los incendios y asegurar el perímetro.
Como medida preventiva, las autoridades cerraron todos los carriles de Military Trail entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, mientras continuaban los trabajos de rescate y remoción de escombros.
La magnitud del siniestro llevó a los servicios de emergencia a activar protocolos para incidentes con múltiples víctimas. Testigos describieron una fuerte explosión tras el impacto, mientras videos captados por cámaras de vehículos muestran a la aeronave descendiendo de forma abrupta antes de estrellarse.
Según reportes preliminares, el avión habría impactado cerca de viviendas móviles y tendido eléctrico, aunque las autoridades todavía trabajan para determinar el alcance exacto de los daños materiales y si hubo afectados entre los residentes de la zona.
La FAA informó que la investigación estará a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), organismo encargado de esclarecer los accidentes de aviación en Estados Unidos.
Los especialistas analizarán el historial de vuelo de la aeronave, las comunicaciones con los controladores aéreos y los restos recuperados en el lugar del accidente para establecer qué provocó la caída del jet.
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