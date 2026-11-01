Carney y Trump retoman el diálogo para alcanzar acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó este domingo 1 de noviembre que sostuvo una conversación constructiva con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro de las relaciones comerciales entre ambos países.
Según el mandatario canadiense, los equipos negociadores trabajarán durante las próximas semanas para intentar negociar un acuerdo.
Carney señaló que la conversación dio continuidad a intercambios recientes sobre los lineamientos de un posible pacto comercial que permita crear empleos, mejorar la asequibilidad para las familias y respetar los idiomas, la cultura y la soberanía de Canadá.
“Esta se basa en nuestras recientes discusiones constructivas sobre las grandes líneas de un acuerdo comercial mutuamente beneficioso”, escribió Carney en una publicación en redes sociales.
El anuncio supone un nuevo avance en las conversaciones, luego de que Canadá se retirara de las negociaciones en agosto por desacuerdos con exigencias de Washington que, según Carney, amenazaban la soberanía del país, las protecciones del idioma francés y la industria automotriz.
En respuesta, Trump impuso aranceles del 50% sobre aproximadamente 20.000 millones de dólares en bienes canadienses, lo que llevó a Canadá a aplicar medidas de represalia.
Desde entonces, las negociaciones se han reanudado, aunque el progreso ha sido irregular. La semana pasada, Carney afirmó que las conversaciones se habían intensificado ligeramente y sostuvo que los avances dependían de que Washington se acercara a la posición canadiense.
Ambos gobiernos han discutido posibles medidas para aliviar los aranceles estadounidenses sobre el acero y los automóviles canadienses. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado detalles de un eventual acuerdo.
La disputa comercial también se ha convertido en un tema de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.
En estados como Michigan y Maine, los aranceles han generado presión sobre candidatos republicanos debido a sus efectos en negocios locales.
El candidato republicano al Senado por Michigan, Mike Rogers, ha pedido poner fin a la guerra arancelaria.
Ante las tensiones comerciales y las reiteradas amenazas de Trump de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos, Carney también ha buscado ampliar los mercados para las exportaciones canadienses.
El viernes, Canadá y la Unión Europea lanzaron una nueva alianza económica y de seguridad. Carney, además, ha planteado el objetivo de duplicar las exportaciones de su país a mercados distintos de Estados Unidos durante la próxima década.
Aunque la conversación entre Carney y Trump abre una nueva etapa de diálogo, ambos gobiernos todavía deben concretar los términos de un posible acuerdo comercial.
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