Mulino espera que los sismos disminuyan su intensidad en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su esperanza de que las réplicas del sismo registrado el sábado 31 de octubre en Tonosí, provincia de Los Santos, no alcancen la misma intensidad del movimiento telúrico anterior.

”Sí que no lo sentí, pero sí me dijeron que fue muy fuerte”, manifestó este domingo 1 de noviembre, durante la celebración del Día del Niño en el Parque Omar.

Mulino señaló que, según la información disponible, se espera que continúe la actividad sísmica, aunque expresó su deseo de que los próximos movimientos no sean tan fuertes como el registrado el día anterior.

“Espero que no sean tan fuertes como el de ayer, pues gracias a Dios otra vez no volveremos a tener ningún herido ni ningún fallecido”, declaró.