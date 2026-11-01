Día de los Difuntos 2026: Visitas a cementerios y restricciones de Ley Seca en Panamá

Panamá conmemora este lunes 2 de noviembre el Día de los Difuntos, una fecha dedicada a recordar y honrar a las personas fallecidas. Como parte de la tradición, numerosas familias acuden a los cementerios para visitar las tumbas de sus seres queridos, llevar flores y participar en ceremonias religiosas. La jornada también forma parte de las fechas tradicionales de noviembre, que continúan con las celebraciones patrias del 3, 4 y 5 de noviembre.

¿Por qué se conmemora el Día de los Difuntos el 2 de noviembre?

El Día de los Fieles Difuntos tiene su origen en la tradición de la Iglesia católica, que dedica esta fecha a la oración por las personas fallecidas. Su celebración se extendió a partir del siglo X, impulsada por san Odilón de Cluny. Con el paso del tiempo, la conmemoración se convirtió en una tradición religiosa y cultural en distintos países. En Panamá, es habitual que las familias visiten los cementerios, limpien y adornen las tumbas, coloquen flores y recuerden a sus familiares. También se realizan misas y actos de homenaje a figuras históricas del país. Como parte de la conmemoración, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezará este lunes los actos protocolares en el Cementerio Amador Guerrero, en una mañana marcada por las ofrendas florales y los homenajes a figuras de la historia republicana. Según el programa divulgado por la Presidencia, la agenda comenzará a las 7:50 a.m. con la llegada del mandatario al camposanto. A las 8:00 a.m. se realizará la primera ofrenda floral ante el mausoleo del doctor Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República. El homenaje incluirá una guardia de honor del Servicio de Protección Institucional (SPI), el tradicional toque de silencio y las palabras de Julio Linares Franco, designado como orador de la ceremonia. A las 8:30 a.m. está prevista una segunda ofrenda floral ante el mausoleo de los soldados de la independencia. En este acto acompañarán al presidente el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, y el presidente del Consejo Municipal, Dorindo Vega Moreno.

¿Hay ley seca el 2 de noviembre en Panamá?

Durante el Día de los Difuntos suelen aplicarse restricciones relacionadas con la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, así como con la realización de bailes públicos. Tradicionalmente, la denominada ley seca rige desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del 2 de noviembre. Sin embargo, las disposiciones pueden variar según el distrito y los decretos de las autoridades locales. Por ello, se recomienda a los ciudadanos y establecimientos comerciales consultar los comunicados oficiales de su municipio para conocer las medidas vigentes.

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